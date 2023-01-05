Tesla почне виробництво електродвигунів для літаків і човнів

Компанія Tesla розширює зону впливу свого товарного знака на електродвигуни для літаків, човнів та іншої техніки.

Компанія Tesla, керівником якої є Ілон Маск, запитує дозвіл на придбання нової торгової марки. Заявку подали кілька днів тому, в ній повідомляється, що компанія збирається конструювати електродвигуни для літаків, човнів та іншої техніки.

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Tesla масштабує свій товарний знак, щоб мати можливість продавати електродвигуни "не для наземних транспортних засобів". Така інформація в заявці переносить вплив компанії на електродвигуни аж до "двигунів для літаків", "човнових моторів" і "електродвигунів для іграшок".

У документі Tesla зазначає, що зараз вона не використовує товарний знак для подібних груп, але компанія збирається експлуатувати його в майбутньому.

Плани Tesla на майбутнє

Генеральний директор Tesla Ілон Маск вже давно розглядає можливість створення електричного літака, і він навіть говорив, що у нього є проєкт літака на електротязі, але він також завжди говорив, що Tesla повинна зосередитися на наземних транспортних засобах, принаймні поки що.

Генеральний директор сказав, що автовиробник може зайнятися електричними літаками, як тільки щільність енергії батареї покращиться настільки, щоб зробити їх життєздатними. Маск зазначив, що для цього буде потрібно 400 Вт/кг, і деякі технології акумуляторів починають наближатися до цього показника, але вони ще не перебувають у комерційному виробництві.

Що стосується човнів, то Tesla раніше не озвучувала жодних планів щодо виробництва електричних човнів публічно, але на ринку вже є багато такого транспорту, тож не дивно що Tesla також хоче собі шматок пирога.