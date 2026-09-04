Tesla запустила роботаксі Cybercab у США та готує його демонстрацію в Китаї

Безпілотне роботаксі Tesla Cybercab розпочало комерційну роботу в місті Остін, штат Техас. Двомісний автомобіль позбавлений керма та педалей і керується штучним інтелектом. Уже в середині вересня компанія покаже новинку в Китаї.

Перші кроки безпілотника від Tesla на дорогах США

Як повідомляє видання CnEVPost з посиланням на заяву компанії, роботизоване таксі Cybercab вийшло на стадію повноцінної експлуатації. Водночас Tesla планує показати їх у Китаї в середині вересня 2026 року. Публічні демонстрації відбудуться у Пекіні, Шанхаї та кількох інших великих містах. Проте ці заходи матимуть лише презентаційний характер: продавати модель або запускати комерційні поїздки на території Китаю компанія поки що не планує.

Майбутнє настало,

– прокоментували представники Tesla у соціальній мережі Weibo під час виходу авто на дороги.

Особливості конструкції та технологічні характеристики Cybercab

Концепт Cybercab компанія вперше показала в жовтні 2024 року під час заходу We, Robot. Перший серійний екземпляр зійшов із конвеєра заводу в Техасі у лютому 2026 року, а повноцінний масовий випуск розпочали у квітні 2026 року – приблизно через 18 місяців після анонсу. У кабіні двомісного авто немає звичних елементів керування, дзеркал заднього огляду чи педалей. Натомість у салоні встановлено лише пасажирські крісла та великий 22-дюймовий центральний дисплей.

Згідно з даними Департаменту моторних транспортних засобів штату Техас, станом на 31 серпня 2026 року Tesla додатково зареєструвала 38 одиниць Cybercab для місцевого флоту роботаксі, збільшивши загальну кількість до 45 машин. Раніше ці автомобілі використовували переважно для випробувальних поїздок працівників компанії.

Штучний інтелект замість радарів і карт

Автономне таксі орієнтується у просторі за допомогою 8 камер високої чіткості та наскрізної нейромережі, яка ухвалює рішення під час руху. Система не використовує лідари або високоточні цифрові карти, спираючись на стандартне апаратне забезпечення AI 4, яке застосовують у серійних авто Model 3 та Model Y.

Станом на вересень 2026 року глобальний флот Tesla накопичив понад 22,5 мільярда кілометрів пробігу з увімкненими системами допомоги водієві. Щодня всі системи компанії збирають загальний обсяг даних, еквівалентний безперервному водінню однієї людини протягом 500 років.

Енергоефективність, вартість та виробництво

Маса порожнього авто становить 1 412 кілограмів. Його оснастили акумуляторною батареєю ємністю 47,6 кіловат-години та електродвигуном потужністю 163 кіловати. Під час лабораторних випробувань зафіксували запас ходу 673 кілометри. Очікуваний рівень споживання енергії становить близько 10,2 кіловат-години на 100 кілометрів, що дорівнює 9,8 кілометра на 1 кіловат-годину.

Tesla прагне суттєво знизити вартість поїздок. У довгостроковій перспективі компанія розраховує зменшити витрати до 0,20 долара за милю, що вдесятеро дешевше за середні показники галузі. Для досягнення цієї мети розробники використали новий метод збирання під назвою Unboxed, який передбачає паралельне виробництво окремих вузлів авто перед остаточним монтажем.

Довгострокова мета виробничої системи полягає у випуску одного автомобіля з конвеєра кожні 5 – 10 секунд,

– заявив генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Для мінімізації людського втручання Cybercab отримав системи бездротової зарядки та автоматичного очищення салону.

Конкуренція на ринку безпілотних таксі

Запуск Cybercab відбувся на тлі активного розвитку ринку роботаксі у Китаї. Головний конкурент Tesla, компанія Xpeng, вже здійснила понад 2 000 випробувальних замовлень у Гуанчжоу на базі кросовера GX і планує розпочати перевезення без оператора безпеки у 2027 році. Xpeng також використовує виключно оптичні камери без лідарів, працюючи на чіпах Turing AI та моделі VLA 2.0.

Тим часом китайський сервіс Baidu Apollo Go станом на квітень надав уже понад 22 мільйони поїздок пасажирам, а компанії WeRide та Pony AI активно виходять на міжнародні ринки.