Apple готує незвичайний сюрприз – компанія показала перший натяк на вересневу подію

Uber тестує новий спосіб контролю за поїздками неповнолітніх пасажирів. Батьки зможуть дистанційно перевіряти, що відбувається в автомобілі, але доступ до відео матиме низку обмежень.

Uber оголосила про нову функцію безпеки, яка дозволить батькам у реальному часі перевіряти поїздки своїх дітей-підлітків. Для цього компанія використовуватиме камеру та мікрофон смартфона водія. Про це пише Mashable.

Як працюватиме відеонагляд за підлітками в Uber?

Функція є розширенням системи teen accounts – спеціальних облікових записів Uber для пасажирів віком від 13 до 17 років. Такі акаунти компанія запустила ще у 2023 році, додавши до них автоматичні функції безпеки та можливість батьківського контролю.

Після запуску нової можливості батько або мати зможуть натиснути кнопку перевірки поїздки та підключитися до прямої відеотрансляції з телефону водія.

При цьому Uber наголошує, що прихованого спостереження не буде. Коли трансляцію активують, повідомлення отримають і підліток, і водій. Відеопотік автоматично припинятиметься після завершення поїздки.

Чи кожен водій Uber буде доступний для відеоспостереження?

Ні. Нова функція працюватиме лише за певних умов. В Uber пояснили, що водій повинен спочатку активувати функцію Record My Ride, а також дозволити використання прямої відеотрансляції у своєму акаунті.

Водії можуть самостійно відмовитися від участі у відеотрансляціях у будь-який момент. Для цього достатньо вимкнути відповідну функцію у своєму обліковому записі. Компанія також не висуває спеціальних вимог до смартфона водія, окрім наявності фронтальної камери та мікрофона.

Це означає, що Uber не перетворює камери водіїв на постійний інструмент спостереження. Трансляція стає доступною лише тоді, коли водій погодився на її використання.

Що відбувається із записами після поїздки?

Окрему увагу Uber приділяє конфіденційності відео. Компанія заявляє, що трансляції залишаються зашифрованими. Після завершення поїздки відео не можна переглянути ані батькам, ані підлітку, ані водієві.

Тобто функція створена саме для оперативної перевірки ситуації під час поїздки, а не для формування архіву відеозаписів. Доступ до прямої трансляції також обмежений пов'язаними між собою акаунтами. Лише користувачі, які належать до відповідного сімейного акаунта, можуть переглядати відео під час активної поїздки.

Uber також передбачила ситуації, коли трансляція може перерватися через нестабільне інтернет-з'єднання або технічну помилку. У такому випадку батько або мати отримають відповідне повідомлення. Фактично система працює як додатковий канал перевірки безпеки, але не як постійний відеозапис поїздки.

Батьки вже можуть контролювати поїздки підлітків

Відеотрансляція не є першою функцією Uber, створеною для батьків неповнолітніх пасажирів.

Teen accounts з'явилися у 2023 році та від початку передбачали додаткові інструменти безпеки й моніторингу поїздок для опікунів. Згодом Uber розширила сімейні функції й на Uber Eats, дозволивши підліткам замовляти доставку їжі через контрольовані акаунти.

Підлітки також можуть активувати запис аудіо під час своїх поїздок. Нова відеофункція фактично розширює цю систему, додаючи можливість батькам перевіряти ситуацію в автомобілі безпосередньо під час поїздки.

Для розвитку функцій безпеки Uber співпрацювала з National PTA, Safe Kids Worldwide та сервісом Life360, який спеціалізується на відстеженні місцезнаходження членів сім'ї.

Чому Uber посилює контроль за поїздками?

Запуск функції відбувається на тлі тривалої критики Uber через безпеку пасажирів. Компанію звинувачували в тому, що її системи недостатньо ефективно запобігають сексуальному насильству та іншим небезпечним інцидентам під час поїздок. Одним із нещодавніх випадків стала судова справа, у якій Uber визнали відповідальною за зґвалтування пасажирки після того, як автоматичні механізми безпеки сервісу не змогли виявити небезпечну поїздку.

У червні Uber оголосила про посилення перевірок водіїв. Компанія також заявила про запровадження постійних заборон для водіїв, які порушують відповідні правила. На цьому тлі відеотрансляція може стати ще одним рівнем контролю для батьків, які хочуть переконатися, що з їхньою дитиною все гаразд.

Водночас функція має очевидне обмеження: вона залежить від згоди водія активувати трансляцію. Якщо водій не ввімкнув відповідну опцію, батьки не отримають доступу до камери його смартфона.

Де вже працює нова функція Uber?

Наразі прямі відеотрансляції для teen accounts тестують у кількох містах США. Серед них Атланта, Фінікс, Орландо, Ролі-Дарем, Портленд, Сан-Антоніо, Клівленд та Ель-Пасо.

Uber планує поступово поширити функцію на інші регіони Сполучених Штатів у найближчі тижні.

Таким чином, компанія намагається поєднати два підходи до безпеки неповнолітніх пасажирів. З одного боку, батьки отримують більше можливостей контролювати поїздку в реальному часі. З іншого – Uber обмежує доступ до відео, повідомляє всіх учасників про активацію трансляції та не зберігає відео для перегляду після завершення поїздки.

Якщо тестування буде успішним, відеоконтроль може стати ще одним стандартним елементом системи безпеки Uber для підлітків.