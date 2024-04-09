Вчені спростовують один із найпоширеніших міфів про сонячне затемнення

Учора, 8 квітня, повне сонячне затемнення охопило 15 штатів США, влаштувавши справжнє шоу для мільйонів людей. Такі явища традиційно пов'язані з низкою міфів, не лише серед людей, які вірять у містику, а й серед наукової спільноти. І поки конспірологи переконували, що затемнення стане кінцем світу, вчені розвіювали черговий міф.

Одним із поширених припущень щодо затемнень є те, що вони продукують особливі промені, настільки шкідливі, шо можуть спричинити сліпоту. Забігаючи наперед: ні, це неправда.

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Спростування

Як відомо, Місяць повільно віддаляється від Землі протягом мільярдів років. Нам пощастило жити саме в ту епоху, коли розташування супутника ідеальне для повного закриття зорі. Трохи далі – і ми б уже бачили її ореол, так ніколи й не дізнавшись, що таке повне затемнення. Власне, колись саме так і буде.

Але у Сонця також є гаряча зовнішня атмосфера, яку ми називаємо короною. Вона буквально вибухає спалахами, створюючи довкола хаотичні візерунки. У звичайний день ми не можемо їх бачити, оскільки їх просто засліплює сонячне світло. Проте коли Місяць блокує його, можна насолодитися видовищем.

Під час повного сонячного затемнення, коли диск Місяця повністю закриває Сонце, блискуча корона випромінює лише електромагнітне випромінювання, хоча іноді і з зеленуватим відтінком,

– пише NASA в блозі, присвяченому затемненню 8 квітня.

Вчені вивчали це випромінювання протягом століть. Будучи в мільйон разів слабшим за світло самого Сонця, корональне світло не має нічого такого, що могло б перетнути 150 мільйонів кілометрів космосу, проникнути крізь нашу щільну атмосферу й спричинити сліпоту.

Однак, якщо ви спостерігаєте за Сонцем ще до настання повного затемнення і зробите це відразу після, то побачите яскраву сонячну поверхню, спричинивши пошкодження сітківки. Але це буде наслідком не якихось екзотичних променів, а звичайного світла. Дивитися на затемнення без спеціальних окулярів можна лише кілька хвилин, коли Сонце повністю закрите Місяцем. Під час часткових фаз, коли наша зоря ще не заблокована, споглядання може спричинити пошкодження сітківки, а в рідкісних випадках навіть призвести до сліпоти.

Попри те, що повне затемнення не виробляє особливо шкідливого світла, воно має короткочасний вплив на місцевість, через яку проходить, спричиняючи різке зниження температури, зупинку хмар і навіть їхнє розсіювання в небі. Детально розповіли про це в окремому матеріалі.