Учені з'ясували, що поточних показників народжуваності замало, щоб запобігти вимиранню людства

Нове дослідження показує, що традиційного рівня народжуваності недостатньо для стабільного збереження людської популяції. Щоб уникнути вимирання, цей показник має бути значно вищим.

Людство вимирає

Пам'ятаєте, як ми всі боялися перенаселення? Забудьте, бо тепер учені говорять про вимирання. Сучасний рівень народжуваності не гарантує збереження людської популяції – до такого висновку дійшли вчені, які проаналізували, як випадкові демографічні коливання впливають на довгострокову стабільність населення. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PLOS One, для впевненого уникнення поступового вимирання людству може знадобитися народжуваність на рівні не менше ніж 2,7 дитини на одну жінку. Це перевищує наші нинішні уявлення про "поріг відтворення" у 2,1 дитини, повідомляє 24 Канал.

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Дослідження під керівництвом Такуї Окабе з Університету Шізуока (Японія) демонструє, що прийнятий сьогодні показник у 2,1 дитини не враховує низку чинників. Серед них – випадкові зміни у кількості дітей у різних людей, смертність, співвідношення статей і те, що частина дорослих не вступає в репродуктивні відносини. У невеликих популяціях такі випадковості можуть призвести до зникнення цілих родів.

Для моделювання цих ефектів учені розробили математичні симуляції, які відтворюють демографічну динаміку кількох поколінь. Їхні результати вказують на те, що підвищення рівня народжуваності – ключовий фактор у боротьбі з ризиком вимирання через демографічну нестабільність. Однією з несподіваних деталей стало те, що якщо серед новонароджених частіше з’являються дівчата, це знижує ризик зникнення роду. Таке гендерне зміщення підвищує шанси на виживання родинних ліній.

Це відкриття може частково пояснити еволюційне явище, коли в умовах стресу, як-от війна, голод або екологічні катастрофи, частіше народжуються дівчата. Водночас дослідники наголошують, що навіть у великих розвинених суспільствах вимирання рідкісне, але більшість родів у перспективі зникають.

Попри нову оцінку на рівні 2,7 дитини на одну жінку, глобальний тренд іде в протилежному напрямку. За даними ООН, у 2024 році середній світовий показник народжуваності становив близько 2,3 дитини. Згідно з прогнозами, до середини XXI століття він упаде нижче 2,1.

Автори дослідження наголошують: справжня демографічна стійкість – разом із збереженням мов, культур і родин – потребує переосмислення нинішніх уявлень про "нормальний" рівень народжуваності. Ба більше, ці висновки можуть стати корисними й для програм збереження біорізноманіття, коли для вразливих видів тварин встановлюють цільові показники відтворення.

Як зазначає одна з авторок, Діана Кармеліза Н. Куаресма, випадкові флуктуації народжуваності, смертності та статевих пропорцій змушують переглянути традиційні нормативи. Надійна чисельна стійкість людства потребує вищих темпів відтворення, ніж вважалося раніше.