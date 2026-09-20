Сонячні панелі замість огорожі: чи може вертикальне встановлення бути ефективнішим, ніж нахилене

Вертикальні сонячні панелі набирають популярності як ефективна альтернатива традиційним даховим станціям. Інноваційний підхід полягає у використанні двосторонніх фотоелектричних модулів, які здатні вловлювати сонячне світло з обох боків.

Особливості двосторонніх вертикальних панелей

На відміну від класичних дахових систем, орієнтованих під кутом 45 градусів, вертикальні конструкції найкраще генерують вранці та ввечері. Це дозволяє постачати більше електрики саме тоді, коли мешканці будинку споживають її найбільше, пише 24 Канал.

Науковці з Університету Йорка у Великій Британії протягом року досліджували роботу вертикальної системи потужністю 1,5 кіловата. Результати їхньої праці, опубліковані в журналі Scientific Reports, показали високу ефективність такого підходу.

У ранкові години двосторонні панелі виробили на 26,91 відсотка більше енергії, ніж похилі дахові модулі.

Вечірній приріст становив 22,88 відсотка.

У зимовий період перевага досягала 24,52 відсотка.

Дослідники пояснили це явищем альбедо – білий гравій навколо огорожі ефективно відбивав промені на зворотний бік модулів.



Паркан із сонячних панелей має свої переваги / Фото Green Aku

Економіка та масштабування технології

Окрім вигідного графіка генерації, вертикальне розміщення покращує природне охолодження панелей завдяки вільній циркуляції повітря з обох боків.

З урахуванням нинішніх цін експерти підрахували, що така інвестиція окупається приблизно за 8 років, що приблизно відповідає традиційному способу встановлення, чий термін окупності коливається від 6 до 11 років, залежно від особливостей.

Фотоелектрична огорожа може бути особливо корисною для ділянок з довгими межами, мінімальною тінню та достатнім простором для встановлення модулів. Вона також може бути життєздатною альтернативою, коли дах будинку не підходить для звичайної сонячної системи.