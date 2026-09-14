Не робіть цього ніколи: 5 цифрових звичок, які ненавидять користувачі месенджерів

З початком осені робочі та навчальні чати відновлюють активність, збільшуючи рівень напруги в мережі. Експерти Rakuten Viber з'ясували найпоширеніші цифрові звички, які дратують співрозмовників, і дали поради щодо екологічного спілкування.

Одна думка – десять повідомлень

Коли замість однієї конкретної відповіді співрозмовник отримує десяток сповіщень по одному-два слова – це дратує та створює штучну паніку. Експерти радять узяти час на обміркування відповіді. Якщо текст виходить великим, виділіть головне за допомогою форматування, якщо ваш месенджер це дозволяє. Наприклад, у Viber для цього потрібно вибрати потрібні слова, натиснути на "Формат" і обрати потрібне виділення, наприклад, "жирний" або "курсив".

Скористайтеся штучним інтелектом, коли не можете дібрати слова. Для цього почніть вводити повідомлення (щонайменше два слова), потім натисніть "Покращити повідомлення" і оберіть бажаний тон – покращений, професійний, неформальний або дружній. Повідомлення можна надіслати відразу, редагувати або перегенерувати.

Подкасти замість голосових повідомлень

Надиктувати п'ятихвилинний монолог без чіткої структури зручно тому, хто записує, але геть незручно тому, хто слухає (якщо тільки це не є звичною справою у вашому конкретному спілкуванні). Людина може бути на зустрічі, в дорозі чи просто не любити голосові.

Спершу варто запитати, чи співрозмовник не проти аудіо. Якщо так – намагайтеся вкластися в одну хвилину. Якщо ж "подкаст" прийшов вам, і слухати немає змоги (або бажання) – чесно скажіть про це та запропонуйте альтернативу: текст, дзвінок або зустріч.

Дзвінки без попередження

Опитування Rakuten Viber влітку 2025 року показало, що 37% українців віддають перевагу повідомленням. Якщо дзвінок усе ж необхідний, краще спершу написати повідомлення із суттю питання та запланувати розмову. На несподіваний дзвінок реакція може бути різною, адже людина відволікається від поточних справ, тому настрій під час обговорення буде зіпсований.

Робочі повідомлення у позаробочий час

Сповіщення пізно ввечері або у вихідні змушують людину відволікатися на робочі завдання в особистий час. Якщо повідомлення не термінове, його можна зберегти в чернетках і відправити наступного ранку.

Якщо ж ви стикаєтеся з такою проблемою, варто ввімкнути режим "Не турбувати" в налаштуваннях телефона або вимкнути сповіщення самого чату. Для цього натисніть і утримуйте (Android) або перегорніть ліворуч (iOS) на чаті, в якому хочете вимкнути сповіщення, оберіть "Вимкнути сповіщення", визначте, на який період хочете вимкнути сповіщення в чаті.

Зайві відповіді у групових чатах

Повідомлення на кшталт "Ок" чи стикери від кожного учасника великої групи створюють шум. Замість окремих повідомлень ставте реакції – це покаже, що ви прочитали й згодні / не згодні, але не турбуватиме інших та не вимагатиме щоразу відкривати чат для закриття сповіщення про непрочитане повідомлення.

А щоб запобігти хаосу при прийнятті рішень у групових чатах, проведіть опитування: оберіть потрібний чат, виберіть значок опитування, введіть запитання та варіанти відповіді та збережіть. Таким чином кожен зможе відповісти швидко, оминаючи десятки повідомлень.

Ці поради допоможуть уберегти чати від хаосу, а ваші взаємини з колегами та близькими – від зайвої напруги.