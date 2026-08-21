Понад 2500 жертв і терабайти таємниць: хакери забрали головні ключі до світового IT

Глобальна атака на ланцюг постачання комп'ютерних програм призвела до витоку секретних даних понад 2,5 тисячі організацій по всьому світу. Серед постраждалих опинилися світові гіганти технологічної, аерокосмічної та фінансової галузей.

Що сталося

Як повідомляє видання TechRadar, причиною масштабного компрометування став шлюз з відкритим кодом LiteLLM, який перекладає виклики API для понад 100 великих мовних моделей у єдиний формат, сумісний з OpenAI. Сам інструмент LiteLLM зловмисники з фінансово мотивованого угруповання TeamPCP безпосередньо не зламували. Натомість 24 березня 2026 року вони атакували відому вразливість у сканері безпеки Trivy від компанії Aqua Security.

Автоматизована система LiteLLM завантажила модифікований пакет Trivy без перевірки цифрового ідентифікатора. Шкідлива програма отримала привілеї адміністратора сервера та встановила спеціальний софт для викрадення даних.

У результаті кіберзлочинці отримали доступ до ключів хмарних сервісів, ключів SSH, токенів Kubernetes, змінних оточення та ключів доступу до провайдерів штучного інтелекту.

Хто опинився під ударом

За даними аналітиків з фірм CloudSEK та Hudson Rock, зловмисники зібрали облікові дані понад 2,5 тисячі організацій та 434 тисяч конвеєрів безперервної інтеграції та розгортання. До списку постраждалих потрапили такі великі компанії, як Cisco, Samsung, Salesforce, Amazon Web Services, Airbus U.S. Space & Defense, Thales Group, Deutsche Bahn, Munich Re та London Stock Exchange Group.

Експерти компанії Hudson Rock дослідили масив даних обсягом 195 терабайтів та опублікували архів розміром 153 гігабайти.

Фахівці зазначають, що така атака загрожує безпеці набагато більше, ніж звичайний витік даних, адже хакери отримали універсальний доступ до багатьох захищених систем без потреби зламувати їх окремо.

Чому загроза триває й досі

Майже через 5 місяців після першочергового проникнення викрадені дані досі становлять реальну небезпеку для інфраструктури багатьох підприємств.

Деякі з викрадених цифрових ключів досі залишаються дійсними,

– каже незалежний дослідник із кібербезпеки Кевін Бомонт.

Така ситуація зберігається попри публічні заяви постраждалих організацій про повну заміну компрометованих ключів на нові. Наразі аналітичні компанії відкрили спеціальні онлайн-інструменти перевірки доменів, щоб компанії могли самостійно оцінити власні ризики та захистити свої таємниці.