Шпигунські фото показали ще один майбутній електромобіль від Xiaomi

Минуло лише пів року відтоді, як Xiaomi випустила свій перший в історії електромобіль під назвою SU7. Новинка виявилася дуже успішною, тож компанія тепер розробляє другу модель. Шпигунські зображення з місцевих китайських ЗМІ дають перший погляд на зовнішній дизайн автівки, хоч вона й була замаскована.

Новий автомобіль від Xiaomi

Xiaomi Automobile – це відносно новий підрозділ одного з найбільших китайських виробників смартфонів та електроніки. Заснований лише три роки тому, він напрочуд швидко розробив проєкт електромобіля й випустив перший у грудні 2023 року, отримавши вражаючу кількість замовлень від китайських споживачів, лояльних до материнського бренду.

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За перші 27 хвилин після надходження у продаж SU7 було отримано понад 50 000 замовлень, що призвело до створення листа очікування до семи місяців. Це спонукало Xiaomi Automobile реструктурувати свою виробничу стратегію, щоб виготовити і доставити більше SU7, ніж планувалося спочатку, щоб встигнути за зростаючим попитом.

Вже через 32 дні виробництва Xiaomi відсвяткувала 10 000-ту збірку SU7, а в травні 2024 року стало відомо, що компанія розробляє прямого конкурента Tesla Model Y. Тепер місцеві ЗМІ в Китаї опублікували шпигунські фотографії таємничої машини, яка, як припускається, може бути саме цим новим автомобілем.

Місцеве видання пише, що нова модель — це купе-позашляховик з дизайном, схожим на Ferrari Purosangue. Очікується, що вона буде випущена десь у 2025 році.



Можливий наступний електромобіль від Xiaomi / Фото Xchuxing



Можливий наступний електромобіль від Xiaomi / Фото Xchuxing

Як можна побачити на зображеннях, таємно знятих у невідомому місці, закритий тканиною електромобіль Xiaomi має систему LiDAR на даху. Імовірно, вона буде ідентичною тій, що ми вже бачили у SU7. LiDAR – це технологія, що за допомогою світлових хвиль, що посилаються в простір і відбиваються від оточуючих предметів, будує карту навколишнього простору в реальному часі й таким чином допомагає машині розуміти, що знаходиться довкола неї. Така система може виявити людину чи тварину на дорозі й вчасно загальмувати.



Можливий наступний електромобіль від Xiaomi / Фото Xchuxing

Задня частина більша, ніж у седана SU7, але, схоже, має такий самий дизайн задніх ліхтарів, що додатково натякає на те, що ці шпигунські зображення насправді є наступним електромобілем Xiaomi, а не автівкою якоїсь іншої компанії. Ми дізнаємося більше, коли китайський виробник публічно підтвердить нову модель разом із некамуфльованими зображеннями.

Судячи з того, що між появою тестової версії SU7 на дорогах Китаю і його повноцінною презентацією пройшло багато місяців, чекати на анонс нової моделі найближчим часом не варто. Імовірно, це відбудеться не раніше, ніж за пів року.