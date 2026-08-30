5 відомих технобрендів, які насправді мають японське походження

Японія подарувала світу десятки технологій і компаній, які змінили повсякденне життя. Деякі з найвідоміших брендів давно стали глобальними настільки, що їхнє японське походження легко забути.

Японія давно має особливе місце в історії світових технологій. Саме тут з'явилися компанії, які вплинули на розвиток автомобілів, електроніки, фото- і відеотехніки, відеоігор та робототехніки. Toyota зробила гібридні автомобілі масовим явищем завдяки Prius, Nintendo пройшла шлях від виробника гральних карт XIX століття до одного з найбільших імен у світі відеоігор, а японські інженери створювали технології, які згодом стали частиною повсякденного життя. Про це пише BGR.

Які відомі технологічні бренди насправді родом із Японії?

Водночас далеко не всі популярні технологічні марки сьогодні асоціюються у споживачів саме з Японією. За десятиліття глобальної експансії деякі з них настільки міцно закріпилися на американському та європейському ринках, що їхнє походження для багатьох перестало бути очевидним.

Ось п'ять великих технологічних брендів, історія яких почалася в Японії.

Sony – японська компанія, що стала глобальним символом технологій

Сьогодні Sony має надзвичайно широкий бізнес. Компанію знають завдяки PlayStation, телевізорам, аудіотехніці, камерам, кіноіндустрії та музичному бізнесу. Вона також володіє великими активами у сфері розваг і бере участь у виробництві популярних голлівудських фільмів.

Проте історія Sony почалася зовсім не у США чи Європі. Спочатку компанія мала назву Tokyo Telecommunications Engineering Corporation.

Одним із перших великих успіхів Sony на міжнародному ринку стали транзисторні радіоприймачі. Компанія почала активно експортувати власну продукцію до США та Європи у 1957 році, після чого поступово розширила асортимент портативною та домашньою аудіотехнікою.

Згодом Sony почала виробляти телевізори та камери, а її міжнародна присутність стрімко зростала. У 1968 році компанія вийшла на американський музичний ринок через спільне підприємство з CBS. Ще через два роки Sony стала першою японською компанією, акції якої з'явилися на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Саме десятиліття активної міжнародної експансії перетворили Sony на настільки глобальний бренд, що сьогодні багато людей сприймають його просто як міжнародного технологічного гіганта, не замислюючись про японське коріння компанії.

Panasonic починалася з невеликого виробництва електричних розеток

Історія Panasonic також почалася в Японії з невеликого сімейного виробництва. У 1918 році Коносуке Мацусіта почав виготовляти двосторонні електричні розетки. Він працював разом із братом і сестрою, а продаж продукції фактично починався з першого поверху їхнього будинку в Осаці.

Менш ніж за десять років бізнес перетворився на відомого виробника побутової техніки. Продукція компанії отримала бренд National.

У 1955 році компанія почала експортувати динаміки під новою назвою Panasonic. Згодом цей бренд став одним із головних у міжнародній діяльності японського виробника. Протягом наступних десятиліть Panasonic значно розширила асортимент. Компанія виробляла техніку для дому та персонального використання – від електробритв і фенів до мікрохвильових печей, пральних машин та електричних чайників.

У квітні 2026 року Panasonic почала передавати виробництво телевізорів і домашньої розважальної техніки китайській компанії Skyworth. Водночас споживчий бізнес компанії пережив реорганізацію, хоча інші продуктові напрямки не зазнали негайних змін.

Panasonic продовжує працювати у багатьох технологічних сегментах, а серед відомих напрямків компанії залишається бренд камер Lumix.

Epson виросла з годинникового бізнесу Seiko

Назва Epson має досить незвичне походження. Вона означає "син електричного принтера" – Son of Electric Printer. Коріння компанії сягає японського виробника годинників Seiko, який розпочав діяльність у 1942 році в Нагано.

Пошук нових напрямків привів компанію до розробки друкувальних технологій. У 1963 році Seiko створила принтер для фіксації спортивних результатів.

Система могла отримувати дані від різних пристроїв, зокрема стартового пістолета та обладнання для фотографування фінішу. Усі вони були пов'язані з годинником і принтером, що дозволяло швидко отримувати точні результати змагань. У 1968 році з'явився компактний цифровий принтер EP-101. А після створення наступного покоління пристроїв у 1975 році було сформовано окремий бренд Epson.

Втім, історія Epson не обмежувалася офісними принтерами. У 1984 році компанія випустила портативний телевізор із рідкокристалічним дисплеєм діагоналлю близько 5 сантиметрів. У 1993 році вона створила самохідну роботизовану мишу на ім'я Monsieur. Ще одним незвичним проєктом стала цифрова далекомірна камера, яку Epson представила у 2004 році. Згодом цей пристрій отримав визнання серед прихильників фототехніки.

Проте для більшості сучасних користувачів Epson передусім залишається брендом принтерів, копіювальних пристроїв і проєкторів.

Canon – японський бренд, який став одним із символів фотографії

Назва Canon звучить як англійське слово, але компанія має японське походження. Її історія почалася у токійському районі Роппонґі, де в 1933 році була заснована Precision Optical Instruments Laboratory.

На відміну від багатьох інших технологічних корпорацій, Canon протягом більшої частини своєї історії залишалася тісно пов'язаною саме зі світом оптики та камер.

Першою серійною моделлю компанії стала Hansa Canon, представлена у 1935 році. Цікаво, що для цієї камери використовувалися об'єктиви Nikon. Сама камера створювалася під впливом німецьких далекомірних моделей Leica і стала першою популярною 35-міліметровою камерою японського виробництва, орієнтованою на японських покупців.

У 1955 році Canon відкрила офіс на П'ятій авеню в Нью-Йорку, розпочавши активніше міжнародне розширення. Компанія також прагнула конкурувати на ринках, де домінували американські Kodak і Polaroid. З роками Canon перетворилася на одного з найвідоміших світових виробників фототехніки.

Перехід від дзеркальних камер до бездзеркальних моделей для компанії відбувався повільніше, ніж у деяких конкурентів. Проте серія Canon EOS R залишається важливим напрямком сучасного бізнесу бренду.

JVC створила формат VHS, який переміг Betamax

Історія JVC особливо цікава тим, що компанія має складне міжнародне походження. Victor Company of Japan була заснована у 1927 році як підрозділ американської Victor Talking Machine Company.

Американська компанія була відома завдяки фонографам Victrola, які працювали з пласкими дисковими платівками. Такий формат був простішим у виробництві, ніж воскові циліндри, які раніше використовував Томас Едісон.

У Японії JVC стала одним із піонерів виробництва фонографів. У 1937 році RCA, яка володіла Victor, продала свою частку в JVC. Після цього японська компанія пережила період воєнного економічного зростання, а згодом зіткнулася зі спадом у мирний час. У 1954 році JVC придбала Matsushita – компанія, яка згодом стала відома світові як Panasonic.

Найбільший внесок JVC у світову історію технологій пов'язаний із відеозаписом. У 1976 році компанія представила формат VHS. Sony роком раніше випустила власний формат Betamax, однак VHS зрештою зміг здобути перевагу.

Однією з причин стали ширша доступність обладнання та довший час запису. Усього за кілька років VHS перетворився на домінуючий формат домашнього відео. Згодом саме касети VHS стали одним із найяскравіших символів епохи домашніх відеоплеєрів.

Сьогодні Panasonic більше не контролює JVC. Компанія продовжує продавати різноманітну електроніку, зокрема навушники, кабелі та автомобільні мультимедійні системи на американському ринку.

Японські бренди давно стали частиною глобального технологічного світу. Історії Sony, Panasonic, Epson, Canon і JVC показують, наскільки різними були шляхи японських компаній до світового визнання.

Одні починали з невеликих майстерень, інші виросли з виробництва годинників або стали частиною американських корпорацій. Проте згодом усі вони змогли створити технології та продукти, які вплинули на цілі галузі.

Японське походження цих брендів іноді може здаватися неочевидним саме через їхній глобальний статус. Sony давно стала великим міжнародним гравцем у технологіях і розвагах, Canon асоціюється з професійною фотографією, Epson – з офісною технікою, Panasonic – із побутовою електронікою, а JVC назавжди залишилася в історії завдяки VHS.

Їхні історії також нагадують, що Японія десятиліттями була одним із головних центрів технологічного розвитку світу – і багато брендів, якими люди користуються щодня, починали свій шлях саме там.