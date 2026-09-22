Журналіст випробував усі 5 нових Googlebook і назвав найкращий з них

Компанія Google разом із партнерами готує до випуску першу лінійку пристроїв нового класу – Googlebook. Журналісти вже протестували перші 5 моделей, які об'єднують Android, ChromeOS та штучний інтелект Gemini.

Перші враження від гібридної платформи Google

Оглядач видання Tom's Guide Тоні Поланко відвідав спеціальну презентацію Google і випробував п'ять перших пристроїв нової категорії. Головна особливість Googlebook – нова операційна система, яка поєднує можливості Android та ChromeOS з глибокою інтеграцією штучного інтелекту Gemini Intelligence. Ноутбуки створюють для безшовного зв'язку зі смартфонами на Android. Усі моделі отримали тонкі алюмінієві корпуси, сенсорні екрани, тактильні тачпади, світловий індикатор Glowbar та щонайменше 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Стартова ціна лінійки становить 899 доларів, а продажі розпочнуться 4 жовтня.

Як тільки я взяв його до рук, то був вражений тим, наскільки легким відчувається цей ноутбук вагою всього 1 кілограм,

– каже Тоні Поланко, оглядач видання Tom's Guide.

Найбільше враження на нього справила модель Asus Googlebook 14 вартістю 1 299 доларів. Ноутбук має корпус з магнієво-алюмінієвого сплаву з керамічним покриттям Nano Ceramic товщиною лише 1,09 сантиметра та масу 1 кілограм. Пристрій оснастили новим процесором Intel Core Ultra 5 Panther Lake, 16 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем SSD на 256 або 512 гігабайтів. Акумулятор ємністю 70 ват-годин забезпечує до 18 годин автономної роботи.

Ноутбук отримав 35,6-сантиметровий 3K OLED-екран із піковою яскравістю 1000 ніт та спеціальним покриттям проти відблисків. Звукову систему формують шість динаміків, а тактильний тачпад із шеститочковим сенсором забезпечує рівномірне натискання по всій поверхні.

Інші моделі першої хвилі Googlebook

Крім фаворита від Asus, на презентації показали ще чотири новинки. Acer Googlebook 14 ціною 899 доларів виявився єдиним трансформером 2-в-1 із можливістю використання у режимі планшета. Він також має OLED-екран і чип Panther Lake.

Dell XPS Googlebook за 999 доларів отримав процесор Qualcomm Snapdragon X Elite, від 16 до 32 гігабайтів оперативної пам'яті, 512 гігабайтів SSD та 34-сантиметровий 2,5K сенсорний екран при вазі 1 кілограм.

HP Googlebook 14 вартістю 1 299 доларів оснастили 35,6-сантиметровим 2,8K OLED-дисплеєм, чипом Snapdragon X Elite та клавіатурою без проміжків між клавішами. Вага пристрою становить 1,24 кілограма.

Найбільшим серед новинок став Lenovo Googlebook 15 ціною 1 099 доларів. Він отримав 38,9-сантиметровий екран, корпус із магнієвого сплаву та вуглецевого волокна, процесор Intel Core Ultra 5 Panther Lake та вагу 1,27 кілограма.