Чому християнам заборонено носити червону нитку: чесна відповідь священника ПЦУ

Популярний оберіг, який щодня носять тисячі українців на зап'ясті, насправді не має нічого спільного із захистом і прямо суперечить християнській вірі. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк відверто розповів про язичницьке коріння червоної нитки.

У своєму фейсбуці він пояснив, чому вірянам варто якомога швидше її позбутися.

Чи можна християнам носити червону нитку на руці

Отець Олексій назвав цей аксесуар відверто гріховною річчю та закликав не обманювати себе гарними виправданнями. Він нагадав, що подібний звичай бере початок у похмурих язичницьких культах минулого. За часів поклоніння ідолу Ваалу батьки втягували власних дітей у темні ритуали, прив'язуючи їм на руку або ніжку червону нитку. Священнослужитель підкреслив, що такі темні обряди несуть сатанинський зміст і віддаляють людину від істини.

Християни мають відрікатися від марновірства, чужої обрядовості та безглуздих забобонів. Ніякий шматочок тканини чи вовни не володіє надприродною силою і не здатен уберегти від лихого ока. Якщо людина прийняла хрещення, визнає своїм Спасителем Ісуса Христа і регулярно ходить до храму, вона не потребує сумнівних талісманів. Вірянин має покладатися виключно на Господа, адже тільки Божа благодать дарує справжній захист, спокій і силу долати життєві негаразди.

Філюк радить кожному, хто досі носить цю нитку заради захисту чи данини моді, зняти її без жодного жалю та спалити.

Червона нитка християнам не потрібна, якщо Бог з вами, то Він вас захистить. Спаліть цю нитку, якщо хтось її має,

– сказав священник ПЦУ.

Раніше Олексій Філюк розповідав, чи можна християнам робити татуювання.