Що про це говорить Святе Письмо – вже сказав отець Олексій у своєму тіктоці.

Чи можна християнам робити татуювання

Священник ПЦУ Олексій Філюк наголосив на фундаментальній біблійній істині про те, що кожна людина створена за образом і подобою Божою. Від народження Господь наділив людину природною красою, яку не варто псувати сторонніми втручаннями. За словами отця Олексія, бажання спотворювати власне тіло штучними малюнками виглядає зовсім не по-християнськи й суперечить Божому задуму.

Філюк також звернув увагу на пряму заборону подібних речей у текстах Старого Заповіту. Біблія абсолютно не схвалює таких дій, адже у священних рядках зазначається, що людина не повинна робити на собі жодних нарізів, рубців чи написів. Творець уже довершив людське тіло, тому спроби переробити його чимось штучним порушує духовну гармонію.

Водночас священник заспокоїв тих, хто вже встиг прикрасити себе чорнилом у минулому. Він з гумором зауважив, що ніхто не вимагає здирати з себе шкіру чи вдаватися до крайнощів. Однак отець Олексій щиро закликав людей утриматися від нових татуювань і пам'ятати про високе призначення свого тіла.

Раніше ми розповідали, чи правда, що християнам не можна курити.