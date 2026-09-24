Что об этом говорит Священное Писание – уже рассказал отец Алексей в своем тиктоке.

Можно ли христианам делать татуировки

Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркнул фундаментальную библейскую истину о том, что каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. С самого рождения Господь наделил человека естественной красотой, которую не стоит портить посторонними вмешательствами. По словам отца Алексея, желание искажать собственное тело искусственными рисунками выглядит совершенно не по-христиански и противоречит Божьему замыслу.

Филюк также обратил внимание на прямой запрет подобных вещей в текстах Ветхого Завета. Библия категорически не одобряет таких действий, ведь в священных текстах говорится, что человек не должен наносить на себя никаких надрезов, рубцов или надписей. Творец уже совершил человеческое тело, поэтому попытки изменить его чем-то искусственным нарушают духовную гармонию.

В то же время священник успокоил тех, кто уже успел украсить себя чернилами в прошлом. Он с юмором заметил, что никто не требует сдирать с себя кожу или прибегать к крайностям. Однако отец Алексей искренне призвал людей воздержаться от новых татуировок и помнить о высоком предназначении своего тела.

Ранее мы рассказывали, правда ли, что христианам нельзя курить.