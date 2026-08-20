Не викидали і не залишали де завгодно: що українці робили зі зрізаним волоссям

Зрізане волосся і нігті українці колись не вважали звичайним сміттям. Їх намагалися не залишати будь-де, бо вірили, що це може нашкодити.

У традиційній українській культурі волосся мало особливе значення. Вважалося, що воно зберігає зв'язок із людиною навіть після того, як його зрізали. Тому до нього ставилися обережно. Подібні правила існували й щодо нігтів, хоча конкретних звичаїв поводження з ними зафіксовано менше.

Куди українці ховали відрізане волосся

Єдиного способу позбутися волосся не існувало. У різних регіонах України його спалювали, закопували, ховали в хаті або пускали за водою. Волосся могли кинути у воду, щоб воно попливло за течією. Такий звичай етнографи фіксували, зокрема, на Київщині, Волині, Поліссі та Поділлі. На Чернігівському Поліссі його могли закопувати під деревом. В інших місцевостях зрізане волосся ховали безпосередньо в хаті. Його могли заткнути в піч, одвірок, сволок або під стріху.



Чому українці не викидали волосся просто так / Freepik

Особливе ставлення до волосся пояснювали народними віруваннями. Люди остерігалися, що його може знайти хтось чужий і використати для чаклунства або наврочення. Тому залишати волосся там, де його міг підібрати будь-хто, вважалося небезпечним.

Були й інші пояснення. Наприклад, існувало повір'я, що якщо птахи заберуть волосся для гнізда, у людини може боліти голова. Впевнені, що щось подібне вам розповідали батьки у дитинстві. Водночас в інших місцевостях, навпаки, волосся могли спалювати. Тобто навіть щодо вогню не було єдиного правила: традиції відрізнялися залежно від місцевості.



Українці у давнину не викидали волосся на вулицю / Freepik

Окремим обрядом було перше постриження дитини. Зазвичай його проводили приблизно в рік. Це була не просто стрижка, а важлива подія в житті дитини. Перше волосся після пострижин також не викидали просто так – його ховали або зберігали.

Сьогодні зрізане волосся чи нігті просто викидають у смітник і навіть не замислюються про це. А для українців минулого навіть така буденна річ мала певні правила.

Волосся у житті наших предків відігравало дуже важливу частину духовного буття. Зокрема, це стосувалося жінок. Раніше ми писали, яка прикраса для волосся сигналізувала про те, що дівчина готова до заміжжя.