Однією з таких незаслужено забутих, але магічних речей є кісник – акцент у зачісці, який для наших прабабусь був не просто аксесуаром, а справжнім індикатором віку, статусу та символом краси з потужною енергетикою.

Що таке кісник і навіщо його вплітали у волосся

Кісник – це вузька шовкова, оксамитова чи атласна стрічка, якою дівчата скріплювали й прикрашали кінчики кіс. Багатші дівчата могли дозволити собі вишиті бісером, лелітками чи золотими нитками аксесуари із важкими китицями на кінцях.

Цей елемент мав дуже практичну й водночас естетичну функцію: важкі китиці кісника відтягували косу донизу, візуально додаючи їй довжини, густоти та ваги. А для української дівчини саме довга й товста коса була головною візитівкою її здоров’я та краси.

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Як сучасно носити кісник: дивіться відео

Індикатор віку, статусу та магічний оберіг

У давнину вважалося, що волосся має особливу сакральну силу та є провідником життєвої енергії. Саме тому кісник слугував потужним оберегом від пристріту та нечисті – вважалося, що яскрава стрічка чи блискуча китиця першою привертає увагу поганої людини, перебираючи на себе весь можливий негатив.

Окрім магічного захисту, кісник був своєрідним індикатором віку та соціального статусу. В давнину влаштовували певний обряд переходу до дівоцтва. Під час нього у віці 5 – 7 років дівчинці вперше урочисто заплітали косу й вплітали перший кісник. З цього моменту ходити без заплетеного волосся вважалося непристойним.



Українка з кісником у волоссі / фото з відкритих джерел

Також кісник "говорив", що дівка є на виданні. Яскраві, пишно прикрашені косоплети сигналізували парубкам, що перед ними вільна дівчина, яку вже можна сватати.

Найважливіша традиція, пов’язана з кісником – це весільний обряд розплетення коси, який відбувався напередодні шлюбу. Молоду саджали на діжу з хлібом, і під тужливі обрядові пісні старший брат або дружки урочисто виймали кісник із її волосся.

Цей момент символізував остаточне прощання з дівоцтвом і вільним життям. Вийнятий кісник наречена дарувала своїй молодшій незаміжній сестрі чи найближчій подрузі. Вам також буде цікаво дізнатися про те, як проходили обряди першої шлюбної ночі в давнину та які таємниці приховували весільні традиції наших предків.