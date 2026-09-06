День ангела Михайла 2026 – милі листівки та щирі привітання у віршах для близьких
6 вересня – день, коли свої іменини відзначають Михайли. За християнською традицією, цього дня вшановують Архангела Михаїла – одного з найшанованіших небесних покровителів.
Якщо серед ваших близьких є Михайло, саме час подарувати йому трохи уваги й теплих слів. 24 Канал зібрав красиві привітання з Днем ангела, тож вам залишилося лише обрати те, яке найкраще підійде вашому імениннику.
Привітання з днем ангела Михайла у віршах
***
Михайле, хай буде життя мов казка,
З удачею, радістю й Божою ласкою.
Хай ангел тебе завжди береже,
І щастя до тебе завжди біжить!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
Привітання з Днем ангела Михайла картинки
Картинки з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Михайла листівки / Колаж 24 Каналу
А якщо просто "З Днем ангела!" здається надто коротким, маємо ще одну нагоду сказати Михайлу щось приємне. Зібрали щирі привітання з Днем ангела – залишилося лише обрати те, яке найкраще передасть ваші побажання.