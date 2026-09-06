День ангела Михайла 2026 – милі листівки та щирі привітання у віршах для близьких

6 вересня – день, коли свої іменини відзначають Михайли. За християнською традицією, цього дня вшановують Архангела Михаїла – одного з найшанованіших небесних покровителів.

Якщо серед ваших близьких є Михайло, саме час подарувати йому трохи уваги й теплих слів. 24 Канал зібрав красиві привітання з Днем ангела, тож вам залишилося лише обрати те, яке найкраще підійде вашому імениннику.

Привітання з днем ангела Михайла у віршах

***

Михайле, хай буде життя мов казка,

З удачею, радістю й Божою ласкою.

Хай ангел тебе завжди береже,

І щастя до тебе завжди біжить!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

Привітання з Днем ангела Михайла картинки



Картинки з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Михайла листівки / Колаж 24 Каналу



А якщо просто "З Днем ангела!" здається надто коротким, маємо ще одну нагоду сказати Михайлу щось приємне. Зібрали щирі привітання з Днем ангела – залишилося лише обрати те, яке найкраще передасть ваші побажання.



