З нагоди свята 24 Канал зібрав красиві та щирі привітання для Михайлів – від коротких повідомлень до теплих побажань від самого серця. Залишилося тільки вибрати своє, бо скопіювати одне й те саме "Щастя, здоров’я, всього найкращого" можна завжди, але сьогодні спробуємо трохи краще.

Привітання з Днем ангела Михайла в прозі

З днем ангела, Михайле! Хай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від бід і додає сил у кожній справі. Миру тобі, тепла в душі та щастя в домі.

Вітаю з іменинами! Нехай Архангел Михаїл дарує тобі мудрість, стійкість і віру у власні сили. Щиро бажаю здоров'я, добра і людей поруч, які тебе цінують.

З днем ангела! Хай кожен день буде наповнений спокоєм, а серце – теплом близьких. Нехай ангел-хранитель веде тебе тільки добрими дорогами.

Зі святом, Михайле! Бажаю, щоб удача завжди йшла поруч, а труднощі оминали стороною. Нехай в родині панує затишок, а в душі – гармонія.

З іменинами! Хай Небесний покровитель дарує наснагу, а життя – тільки радісні миті. Щастя тобі, міцного здоров'я і людей, які підтримують у всьому.

Вірш з днем ангела Михайла

***

Розумний, сильний, незворушний,

Мужчина щунікальний!

Тебе з Днем ангирий і фатальний,

Михайло наш великодушний

У всіх моментах ела вітаєм,

Хай мрії втіляться в життя,

Лиш перемог тобі бажаєм,

Хай буде світлим майбуття!

***

З іменинами, Михайле, вас вітаю,

І бажаю вам у всьому перемог!

Хай Архангел по життю оберігає,

І почує всі молитви ваші Бог!

***

Михайло - ім’я, дане Богом,

Тож не суди себе суворо.

Хай буде рівною дорога,

І все складається чудово!

Допомагай, як можеш, людям,

Якщо образив хтось - прости.

Нехай все добре в тебе буде,

Крокуй до власної мети!

Картинки з Днем ангела Михайла українською



З Днем ангела Михайла своїми словами / Колаж 24 Канал





Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Канал





Привітання з Днем ангела Михайла в прозі / Колаж 24 Кана





Картинки з Дднем ангела Михайла українською/ Колаж 24 Кана



Якщо серед ваших рідних чи друзів є Михайло, сьогодні саме час нагадати йому, що ви пам'ятаєте про його День ангела. Ми зібрали теплі привітання з Іменинами Михайла, щоб не вигадувати побажання за п'ять хвилин до зустрічі.



