Чи гріх прати в пральній машині на свято: священник ПЦУ дав чітку й неочікувану відповідь

Чимало вірян переконані, що будь-яка хатня робота під час великих церковних свят вважається тяжким гріхом. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк розвіяв один із найпоширеніших забобонів щодо побутової техніки.

У своєму тіктоці він пояснив, як Церква насправді ставиться до прання в урочисті дні. Читайте детальніше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна прати речі в день великого свята

За словами отця Олексія, прати одяг в пральній машинці не заборонено навіть у дні дванадесятих свят. Він наголосив, що фізично людина в цей момент не працює, адже весь процес виконує побутовий прилад.

Справжнім порушенням свята священнослужитель вважає виснажливу ручну працю замість духовної зосередженості – наприклад, коли людина бере пральну дошку, намилює речі руками чи рубає дрова замість відвідин богослужіння. Водночас запустити пральну машинку чи посудомийку не є гріхом, адже технології створені для того, щоб полегшувати повсякденний побут.

Священник ПЦУ закликав християн не плутати релігійні заповіді з марновірством і насамперед дбати про внутрішню чистоту. На його думку, набагато страшнішим гріхом у будь-який день є лайка, плітки, заздрість, сварки з рідними чи злоба на ближніх. Суть святкового дня полягає в щирій молитві, добрих вчинках, милосерді та душевному спокої, а чисті речі в барабані пральної машинки цьому аж ніяк не завадять.

Днями наша редакція розповідала, чи можна працювати у неділю.