Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці розставив крапки над "і" в цьому питанні. Він пояснив, чи вважається праця в неділю гріхом.

Чи можна працювати і копати картоплю в неділю

Осінь традиційно приносить українським господарям безліч клопотів, і часто через брак вільного часу чи мінливу погоду виникає спокуса вийти на присадибну ділянку саме на вихідних. Однак священник ПЦУ Олексій Філюк закликав вірян не поспішати з такими рішеннями та нагадав про непорушність Божого закону.

Згідно з четвертою Заповіддю Божою, шість днів людині дано для праці, побутових справ та забезпечення земного життя, а сьомий день слід обов'язково присвятити Господу, храму, щирій молитві та своїй родині. Якщо людина без поважної причини нехтує цим правилом і свідомо береться за лопату у святий день, вона порушує встановлений духовний порядок.

Водночас Філюк пояснив суттєву різницю між власною побутовою вигодою та працею заради порятунку інших. Він звернув увагу на професії, серед яких лікарі швидкої допомоги, рятувальники, поліціянти та військові. Вони чергують у режимі 24/7 та оберігають людські життя щохвилини, тож їхнє служіння в неділю не є гріхом, а благородною справою.

Коли ж ідеться про копання картоплі, збирання городини чи генеральне прибирання, ситуація зовсім інша. За словами отця ПЦУ, городні справи не несуть загрози чиємусь життю і завжди можуть зачекати. Саме тому християнам варто навчитися правильно розставляти життєві пріоритети, знаходити для фізичної праці інші дні тижня, а неділю залишати днем внутрішнього миру, відвідин церковної служби та теплого спілкування з близькими.

Раніше ми розповідали про те, що не можна робити в неділю.