Точно вразять кожного: 5 красивих рідкісних імен для хлопчиків, які ви могли не чути

У сучасному світі батьки все частіше обирають для своїх синів унікальні та оригінальні імена. Вони одразу виділяються на тлі традиційних варіантів.

24 Канал підготував добірку красивих рідкісних чоловічих імен, якими можна назвати хлопчика восени 2026 року. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків синів.

Світояр

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, хто несе світло". Його представники – дуже харизматичні чоловіки, які легко можуть заполонити серця. Представники цього імені вражають своєю енергійністю та рішучістю при першому знайомстві.

Тадеуш

За однією з версій, це ім'я походить з арамейської мови та означає "сміливий" або "відважний". Тадеуші часто демонструють рішучість та відвагу в складних ситуаціях. Такі чоловіки завжди залишаються відданими своїм переконанням та борються за справедливість. Власники цього імені можуть бути гарними друзями, адже полюбляють турбуватися про близьких.

Домінік

Це ім'я має латинське походження та трактується як "той, хто належить Господу". Зазвичай так називають впевнених у собі чоловіків, які легко адаптуються до будь-яких ситуацій. Власники цього імені часто стають лідерами, адже володіють вмінням переконувати.

Боніфатій

Таке ім'я також походить з латинської мови та означає "добра воля". У давнину так називали доброзичливих і чесних чоловіків, які мали гарне почуття гумору. Боніфатії можуть легко розвеселити людей та подарувати їм гарний настрій. Представники цього імені завжди готові підтримати рідних людей та допомогти їм.

Дамір

За однією з версій, це ім'я має слов'янське походження та утворене від слів "дати" та "світ". Наші предки так часто називали мудрих чоловіків, які мали глибокий внутрішній світ. Даміри вміють легко розв'язати будь-який конфлікт та знайти компроміс.

Як красиво назвати сина – рідкісні чоловічі імена / Фото Magnific

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