24 Канал подготовил подборку красивых редких мужских имен, которыми можно назвать мальчика осенью 2026 года. Этот материал пригодится будущим родителям сыновей.

Свитояр

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто несет свет". Его носители – очень харизматичные мужчины, которые легко могут покорить сердца. Носители этого имени поражают своей энергичностью и решительностью при первом знакомстве.

Тадеуш

По одной из версий, это имя происходит из арамейского языка и означает "смелый" или "отважный". Тадеуши часто демонстрируют решительность и отвагу в сложных ситуациях. Такие мужчины всегда остаются верными своим убеждениям и борются за справедливость. Обладатели этого имени могут быть хорошими друзьями, ведь они любят заботиться о близких.

Доминик

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий Господу". Обычно так называют уверенных в себе мужчин, которые легко адаптируются к любым ситуациям. Обладатели этого имени часто становятся лидерами, ведь обладают умением убеждать.

Бонифатий

Это имя также происходит из латинского языка и означает "добрая воля". В древности так называли доброжелательных и честных мужчин, обладающих хорошим чувством юмора. Бонифатии могут легко развеселить людей и подарить им хорошее настроение. Обладатели этого имени всегда готовы поддержать родных и помочь им.

Дамир

По одной из версий, это имя имеет славянское происхождение и образовано от слов "дать" и "мир". Наши предки так часто называли мудрых мужчин, обладающих глубоким внутренним миром. Дамиры умеют легко разрешить любой конфликт и найти компромисс.

Как красиво назвать сына – редкие мужские имена / Фото Magnific

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