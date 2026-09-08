Однако каждое из них таит в себе особое значение. О старинных мужских именах – читайте подробнее в материале 24 Канала.
Старинные украинские имена для мальчиков
- Калений – греческое имя, означающее "красивый победитель". В Украине его также связывали с калеником – хлебом, который пекли с ягодами калины.
- Мусий – привычная для украинцев форма библейского имени Моисей, что имеет древнееврейские корни.
- Харитон – пришло из Древней Греции и переводится как "милосердный" или "любимый".
- Демко – более простая народная версия имен Демьян или Дамиан.
- Ждан – древнее славянское имя, которое говорит само за себя: так называли долгожданного ребенка.
- Капитон – латинское имя, образованное от слова caput, то есть "голова".
- Наум – еврейское библейское имя, что переводится как "утешитель". В Библии Наум был пророком, предсказавшим гибель Ниневии.
- Евсий – греческое имя, означающее "благочестивый", поэтому его часто давали христианам.
- Калистрат – еще одно имя из Древней Греции, которое буквально переводится как "прекрасный воин".
- Тодир – народный вариант имени Теодор, что означает "дар Бога".
- Марко – чаще всего его связывают с воинственным римским именем Marcus ("молоток" или "посвященный богу Марсу"), реже – со словом marceo, то есть "слабый" или "вялый".
- Митрофан – образовано от греческого имени Метрофанес, что означает "явление матери". Раньше оно было очень популярным среди простых крестьян.
Красивые имена для мальчика / Фото Magnific
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