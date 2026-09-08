Однако каждое из них таит в себе особое значение. О старинных мужских именах – читайте подробнее в материале 24 Канала.

Старинные украинские имена для мальчиков

Калений – греческое имя, означающее "красивый победитель". В Украине его также связывали с калеником – хлебом, который пекли с ягодами калины.

– греческое имя, означающее "красивый победитель". В Украине его также связывали с калеником – хлебом, который пекли с ягодами калины. Мусий – привычная для украинцев форма библейского имени Моисей, что имеет древнееврейские корни.

– привычная для украинцев форма библейского имени Моисей, что имеет древнееврейские корни. Харитон – пришло из Древней Греции и переводится как "милосердный" или "любимый".

– пришло из Древней Греции и переводится как "милосердный" или "любимый". Демко – более простая народная версия имен Демьян или Дамиан.

– более простая народная версия имен Демьян или Дамиан. Ждан – древнее славянское имя, которое говорит само за себя: так называли долгожданного ребенка.

– древнее славянское имя, которое говорит само за себя: так называли долгожданного ребенка. Капитон – латинское имя, образованное от слова caput, то есть "голова".

– латинское имя, образованное от слова caput, то есть "голова". Наум – еврейское библейское имя, что переводится как "утешитель". В Библии Наум был пророком, предсказавшим гибель Ниневии.

– еврейское библейское имя, что переводится как "утешитель". В Библии Наум был пророком, предсказавшим гибель Ниневии. Евсий – греческое имя, означающее "благочестивый", поэтому его часто давали христианам.

– греческое имя, означающее "благочестивый", поэтому его часто давали христианам. Калистрат – еще одно имя из Древней Греции, которое буквально переводится как "прекрасный воин".

– еще одно имя из Древней Греции, которое буквально переводится как "прекрасный воин". Тодир – народный вариант имени Теодор, что означает "дар Бога".

– народный вариант имени Теодор, что означает "дар Бога". Марко – чаще всего его связывают с воинственным римским именем Marcus ("молоток" или "посвященный богу Марсу"), реже – со словом marceo, то есть "слабый" или "вялый".

– чаще всего его связывают с воинственным римским именем Marcus ("молоток" или "посвященный богу Марсу"), реже – со словом marceo, то есть "слабый" или "вялый". Митрофан – образовано от греческого имени Метрофанес, что означает "явление матери". Раньше оно было очень популярным среди простых крестьян.

Красивые имена для мальчика / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о счастливых мужских именах, которые оберегают своих обладателей от бед.