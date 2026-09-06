Они означают "счастье", "свет" и "мир". Подробнее о счастливых именах для мальчиков – рассказывает 24 Канал.

Феликс

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "счастливый". Его обладатели легко находят общий язык с другими людьми. Такие мужчины оптимистично смотрят на жизнь, поэтому легко заряжают позитивом свое окружение.

Мирослав

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "прославляющий мир" или "миролюбивый". Эти мужчины ценят спокойствие и согласие в семье. Мирославы стремятся достичь гармонии в отношениях и всегда ищут пути к примирению. Люди с этим именем несут в себе энергию мира, которая дарит счастливую и сбалансированную жизнь.

Евграп

Это имя также имеет греческое происхождение и трактуется как "благочестивый" или "священный". Евграпы отличаются богатой фантазией и интуицией, которые помогают им в решении проблем. Такие мужчины склонны к творчеству, ведь умеют создавать прекрасное своими руками.

Лукиан

Имя Лукиян пришло к нам из Древней Греции и означает "что приносит свет". Носители этого имени – умные и аккуратные парни, которые производят хорошее впечатление. Лукианы обладают хорошими ораторскими способностями, поэтому могут легко убедить всех в правильности своих мыслей.

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