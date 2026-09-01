О мужских именах, которые наделяют своих обладателей несгибаемым характером и счастливой судьбой, – рассказывает 24 Канал.

Марко

Это имя имеет латинские корни и тесно связано с древнеримским богом войны Марсом. Так называют решительных, сильных и уверенных в себе личностей. Их природная харизма, аналитический ум и умение отстаивать свою правоту помогают добиваться успеха в любых жизненных обстоятельствах.

Арсен

Это имя греческого происхождения переводится как "мужественный", "сильный" или "зрелый". Его носители отличаются железной выдержкой, стальной волей и высокой работоспособностью. Они склонны к глубоким размышлениям и уверенно превращают свои мечты в четкие жизненные цели.

Святослав

Это старинное славянское имя состоит из двух частей: "святой" и "слава". Именно поэтому оно означает "священная слава". Кроме того, имя Святослав ассоциируется с отважными князьями-полководцами, славившимися бескомпромиссностью и честью. Мужчины с таким именем отличаются смелостью и прямолинейностью, благодаря чему легко достигают значительных высот.

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Максим

Имя имеет латинское происхождение и переводится как "величайший" или "самый большой". Его обладатели наделены мощным внутренним стержнем, высокими амбициями и твердыми принципами. Они умеют быстро сосредоточиваться в сложных ситуациях и брать на себя ответственность за важные решения.

Лев

Имя Лев имеет греческое происхождение и переводится как "царь зверей". Оно наделяет мальчиков бесстрашием, благородством и уверенностью в себе. Мужчины с этим именем обладают удивительным самоконтролем, никогда не паникуют перед лицом опасности и всегда защищают тех, кто в этом нуждается.

Имена для мальчиков / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о мужских именах с мощным значением.