Могорич, а не могрич: що це таке і для чого потрібен був цей звичай

"З мене могорич" – цю фразу й сьогодні можна почути після вдалої справи або отриманої допомоги. Та мало хто замислюється, що за звичним висловом стоїть давня традиція частування, яка колись була пов'язана навіть із важливими домовленостями та сватанням.

Сьогодні, коли людина обіцяє "поставити могорич", зазвичай мається на увазі просте частування на знак подяки. Однак раніше слово "могорич" мало значно ширше значення: ним називали частування після завершення справи, а в окремих регіонах ця назва навіть увійшла до весільної обрядовості.

Що означає слово "могорич"

Академічний Словник української мови визначає могорич як частування з приводу успішного завершення якої-небудь справи. Цим словом також могли називати те, що пили під час такого частування. У словнику Бориса Грінченка наведено вислів !могорич запили", тобто після завершення справи влаштували частування.

Саме тому сучасне "з мене могорич" не означає просто "я куплю тобі випити". За традиційним значенням, це була своєрідна подяка або частування чи ціле застілля після того, як справа вже вдалася чи домовленість була досягнута.

За етимологічним словником, "могорич" – запозичене слово, а не питомо українське. В українську воно, ймовірно, потрапило через тюркські мови з арабської, де його пов’язують з maḫārij / Mahāridž – "витрати", "видатки".

Слово має відповідники в інших мовах, наприклад, польське mohorycz. Етимологи зазначають, що польська форма була запозичена з української.



Що у давнину означало могорич / Magnific

Чому кажуть саме "поставити могорич"

Вислів "поставити могорич" теж давно існує в українській мові. Людина могла поставити могорич тому, хто їй допоміг, посприяв у якійсь справі або надав послугу. У словникових прикладах цей вислів уживається саме в такому значенні. В українській мові навіть існувало дієслово "могоричити" – ставити комусь могорич.

Історичні джерела також свідчать, що звичай був значно ширшим за звичайне застілля після вдалої купівлі чи продажу. Могорич згадується у зв'язку з різними домовленостями: зокрема приймання працівників на роботу, з домовленостями про виконання певної роботи, а також іншими важливими побутовими справами. У таких випадках він був частиною звичаю, що супроводжував досягнення згоди між людьми.

Як могорич пов'язаний зі сватанням

Ще один несподіваний факт: у деяких українських регіонах слово "могорич" було пов'язане зі сватанням. Етнографічні джерела фіксують "могорич" як одну з локальних назв передвесільного обряду. Зокрема, в українських східнослобожанських говірках це слово могло означати сватання, а також обряд випивання горілки на знак остаточної згоди батьків дівчини на шлюб.

Звісно, так було не всюди однаково. Українські весільні традиції сильно відрізнялися залежно від регіону, тому не кожне українське сватання обов'язково завершувалося могоричем. Але в окремих місцевостях це слово справді стало назвою обряду або його важливої частини.

До речі, раз ми вже заговорили про сватання, то вам буде цікаво дізнатися про те, як українці насправді сваталися у давнину.