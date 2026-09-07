Сегодня, когда человек обещает "поставить магарыч", обычно под этим подразумевается простое угощение в знак благодарности. Однако раньше слово "магарыч" имело гораздо более широкое значение: так называли угощение после завершения дела, а в отдельных регионах это название даже вошло в свадебные обряды.

Что означает слово "магарыч"

Академический словарь украинского языка определяет "магарыч" как угощение по случаю успешного завершения какого-либо дела. Этим словом также могли называть то, что пили во время такого угощения. В словаре Бориса Гринченко приводится выражение "магарыч запили", то есть после завершения дела устроили угощение.

Именно поэтому современное "с меня магарыч" не означает просто "я куплю тебе выпить". По традиционному значению, это была своеобразная благодарность, угощение или целое застолье после того, как дело уже удалось или была достигнута договоренность.

Согласно этимологическому словарю, "магарыч" – заимствованное слово, а не исконно украинское. В украинский язык оно, вероятно, попало через тюркские языки из арабского, где его связывают с maḫārij / Mahāridž – "расходы", "издержки".

У этого слова есть аналоги в других языках, например, польское mohorycz. Этимологи отмечают, что польская форма была заимствована из украинского.



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Почему говорят именно "поставить магарыч"

Выражение "поставить магарыч" тоже давно существует в украинском языке. Человек мог поставить магарыч тому, кто ему помог, содействовал в каком-то деле или оказал услугу. В словарных примерах это выражение употребляется именно в таком значении. В украинском языке даже существовал глагол "магарычить" – ставить кому-то магарыч.

Исторические источники также свидетельствуют, что этот обычай был гораздо шире, чем простое застолье после удачной покупки или продажи. Магарыч упоминается в связи с различными договоренностями: в частности, при приеме работников на работу, при заключении соглашений о выполнении определенной работы, а также при решении других важных бытовых вопросов. В таких случаях он был частью обычая, сопровождавшего достижение согласия между людьми.

Как "магарыч" связан со сватовством

Еще один неожиданный факт: в некоторых украинских регионах слово "магарыч" было связано со сватовством. Этнографические источники фиксируют "магарыч" как одно из местных названий предсвадебного обряда. В частности, в украинских восточно-слобожанских говорах это слово могло означать сватовство, а также обряд выпивания водки в знак окончательного согласия родителей девушки на брак.

Конечно, так было не везде одинаково. Украинские свадебные традиции сильно различались в зависимости от региона, поэтому не каждое украинское сватовство обязательно завершалось "магарычем". Но в отдельных местностях это слово действительно стало названием обряда или его важной части.

Кстати, раз мы уже заговорили о сватовстве, то вам будет интересно узнать о том, как украинцы на самом деле сватались в давние времена.