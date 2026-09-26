Чи дійсно можна відмовитись від обов'язку хрещеного: пояснення священника ПЦУ

У народі існує чимало забобонів щодо Таїнства Хрещення. Один із найпоширеніших стверджує, ніби відхилити пропозицію стати кумом чи кумою – великий гріх.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці розвіяв цей міф. Отець пояснив, як вірянам правильно діяти, коли їх кличуть бути хрещеними батьками, а внутрішньої готовності до цього немає.

Чи гріх відмовлятись від ролі хрещеного

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, щирість і твереза оцінка власних сил набагато важливіші за формальні традиції чи страх перед чужим осудом. Хрещення дитини передбачає серйозну духовну відповідальність, адже тоді батьки беруть на себе обов'язок наставляти малюка у вірі, молитися за нього та брати дієву участь у його християнському зростанні. Якщо людина усвідомлює, що не зможе приділяти похреснику належний час, не має душевного ресурсу чи просто не готова до такої ролі, вона має повне моральне право відповісти відмовою.

Отець Олексій наголосив, що чесне "ні" в цьому питанні церква не вважає гріхом. Справжній гріх полягає у зовсім інших речах, зокрема, коли люди ображають одне одного, чинять зло, завдають кривди чи шкодять ближнім. Натомість відверте зізнання у своїй неготовності свідчить про зрілість і повагу як до самої дитини, так і до її батьків.

Погодитися лише з ввічливості, а згодом роками не з'являтися в житті похресника – значно гірший вибір, ніж одразу відмовитися. Філюк закликав вірян позбуватися штучного почуття провини й пам'ятати, що християнство завжди ставить чесність вище за звичаї.

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