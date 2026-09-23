Про це більше – він розповів у своєму фейсбуці.

Чи можна православним вірянам молитися в католицькому храмі

Священник ПЦУ Олексій Філюк нагадав відому біблійну настанову апостола Павла про те, що людині дозволено все, але далеко не все приносить духовну користь. За словами отця, віряни не повинні цуратися представників інших конфесій чи ставитися до них із підозрою, адже перед Творцем усі християни рівні.

Господь у нас спільний, Святе Письмо та Євангеліє єдині для всіх, а між людьми й Богом стоїть один-єдиний Посередник – Ісус Христос. Кожен, хто вірить у Спасителя, належить до великої християнської родини незалежно від назви своєї церкви.

Водночас Філюк підкреслив, що кожна людина має визначитися зі своїм релігійним вибором і свідомо його триматися. Якщо вірянин вважає себе саме православним християнином, йому належить берегти рідні традиції та дотримуватися православної догматики. Така сама логіка діє і у зворотний бік: католик цілком може співати в хорі православного храму, однак йому варто пам'ятати про власну ідентичність і практикувати своє віровчення.

Отець Олексій закликав вірян проявляти любов і взаємну повагу до всіх християнських братів, але завжди зберігати вірність власній конфесії й шанувати рідні святині.

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