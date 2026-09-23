Подробнее об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Можно ли православным верующим молиться в католическом храме

Священник ПЦУ Алексей Филюк напомнил известное библейское наставление апостола Павла о том, что человеку дозволено все, но далеко не все приносит духовную пользу. По словам отца, верующие не должны сторониться представителей других конфессий или относиться к ним с подозрением, ведь перед Творцом все христиане равны.

Господь у нас общий, Священное Писание и Евангелие едины для всех, а между людьми и Богом стоит единственный Посредник – Иисус Христос. Каждый, кто верит в Спасителя, принадлежит к большой христианской семье независимо от названия своей церкви.

В то же время Филюк подчеркнул, что каждый человек должен определиться со своим религиозным выбором и сознательно его придерживаться. Если верующий считает себя именно православным христианином, ему следует беречь родные традиции и соблюдать православную догматику. Та же логика действует и в обратную сторону: католик вполне может петь в хоре православного храма, однако ему следует помнить о собственной идентичности и практиковать свое вероучение.

Отец Алексей призвал верующих проявлять любовь и взаимное уважение ко всем христианским братьям, но всегда сохранять верность собственной конфессии и почитать родные святыни.

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