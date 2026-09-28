Священник ПЦУ відверто пояснив, чи можна вітати людину з 40-річчям

Багато людей досі остерігаються сорокового дня народження, відмовляються від гучних святкувань і навіть ображаються на теплі побажання від рідних. Однак священник Православної Церкви України Олексій Філюк закликає не перетворювати звичайний календарний день на привід для сварок.

Про це більше – отець Олексій розповів у своєму фейсбуці.

Чи можна вітати з 40-річчям

За словами священника ПЦУ, вітати іменинників з цим ювілеєм не просто можна, а необхідно. У суспільстві роками побутують дивні забобони, через які близькі люди нерідко псують стосунки просто на рівному місці. Трапляються ситуації, коли щире віншування викликає в ювіляра хвилю гніву й роздратування лише через саму цифру в паспорті.

Отець Олексій підкреслив, що для вірян така реакція виглядає абсолютно нездоровою та неприпустимою. Християнський світогляд не має нічого спільного з магічним мисленням чи страхом круглих дат.

Філюк наголосив, що вірянам варто навчитися дякувати Богові за кожну прожиту мить і зустрічати будь-який ранок як справжнє свято. Замість тривоги та пошуку прихованих лихих знаків, краще дарувати оточенню любов, виголошувати щирі благословення та поділяти радість з тими, хто поруч.

Життя надто коротке й мінливе, аби марнувати нагоду сказати дорогій людині добрі слова. Священник радить щиро вітати друзів і родичів з усіма ювілеями без жодних винятків, доки доля дарує нам таку щасливу можливість.

Раніше Олексій Філюк розповідав, чи можна християнам пити вино.