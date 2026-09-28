Подробнее об этом отец Алексей рассказал в своем фейсбуке.

Можно ли поздравить с 40-летием

По словам священника ПЦУ, поздравлять именинников с этим юбилеем не просто можно, а необходимо. В обществе годами бытуют странные суеверия, из-за которых близкие люди нередко портят отношения просто на ровном месте. Бывают ситуации, когда искренние поздравления вызывают у юбиляра волну гнева и раздражения лишь из-за самой цифры в паспорте.

Отец Алексей подчеркнул, что для верующих такая реакция выглядит совершенно нездоровой и недопустимой. Христианское мировоззрение не имеет ничего общего с магическим мышлением или страхом перед круглыми датами.

Филюк подчеркнул, что верующим стоит научиться благодарить Бога за каждый прожитый миг и встречать каждое утро как настоящий праздник. Вместо тревоги и поиска скрытых злых знаков лучше дарить окружающим любовь, произносить искренние благословения и делиться радостью с теми, кто рядом.

Жизнь слишком короткая и изменчивая, чтобы упускать возможность сказать дорогому человеку добрые слова. Священник советует искренне поздравлять друзей и родственников со всеми юбилеями без каких-либо исключений, пока судьба дарит нам такую счастливую возможность.

Ранее Алексей Филюк рассказывал, можно ли христианам пить вино.