Як красиво назвати дівчинку у 2026 році: 14 ніжних імен, які підійдуть кожній красуні

Вибір імені для донечки – один із найзворушливіших моментів у житті батьків. У 2026 році впевнено закріпився тренд на милозвучність, природність, легкість у вимові та глибоке символічне значення.

Якщо ви шукаєте ідеальний варіант для своєї майбутньої доньки, зверніть увагу на нашу добірку найніжніших імен, які звучать сучасно, витончено та підкреслюють індивідуальність кожної дівчинки.

Сучасні та ніжні імена для дівчинки

Соломія – має давньоєврейське походження та перекладається як "мирна" або "спокійна".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "мирна" або "спокійна". Злата – має слов'янське коріння та означає "золота".

– має слов'янське коріння та означає "золота". Мирослава – має давньослов'янське походження та трактується як "та, що прославляє мир".

– має давньослов'янське походження та трактується як "та, що прославляє мир". Ясна – має слов'янське коріння та перекладається як "світла" або "чиста".

– має слов'янське коріння та перекладається як "світла" або "чиста". Оріяна – має давньоукраїнське походження та трактується як "ранкова зоря" або "земля орачів".

– має давньоукраїнське походження та трактується як "ранкова зоря" або "земля орачів". Емілія – має латинське походження та перекладається як "старанна" або "працьовита".

– має латинське походження та перекладається як "старанна" або "працьовита". Мія – має скандинавське та латинське коріння й означає "моя".

– має скандинавське та латинське коріння й означає "моя". Олівія – має латинське походження та трактується як "оливкове дерево".

– має латинське походження та трактується як "оливкове дерево". Стефанія – має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінець" або "діадема".

– має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінець" або "діадема". Аделіна – має давньогерманське походження та означає "благородна".

– має давньогерманське походження та означає "благородна". Лілія – має латинське походження та перекладається як "біла квітка".

– має латинське походження та перекладається як "біла квітка". Флора – має латинське коріння та означає "квітуча".

– має латинське коріння та означає "квітуча". Меліса – має давньогрецьке походження та перекладається як "бджола".

– має давньогрецьке походження та перекладається як "бджола". Стелла – має латинське коріння та означає "зірка".

Стильні імена для дівчинки – як назвати доньку у 2026 році / Фото Magnific

Обов'язково звертайте увагу на співзвучність імені з по батькові та прізвищем, а також вимовляйте вголос різні зменшувально-пестливі форми. Зазвичай серце батьків одразу підказує той самий єдиний варіант.