Ви точно їх чули: 5 найпопулярніших імен для дівчаток в Україні, які заворожують своїм звучанням

Під час вибору імені для своєї дитини батькам хочеться знайти особливий варіант, який покаже унікальність малюка, подарує йому сильний характер і супроводжуватиме протягом усього життя.

Міністерство юстиції опублікувало перелік найпопулярніших жіночих імен, якими українці називали дітей у першому півріччі 2026 року. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.

Софія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.

Злата

Таке ім'я має слов'янське коріння та означає "золота". Його представниці – добрі та щедрі, вони дарують свою любов усім навколо. Злати здатні загоювати рани словом і власною присутністю.

Мілана

Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила", для своєї доньки. Власниці цього імені зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.

Емілія

Таке ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". У давнину так називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У сучасному світі воно асоціюється з материнством і мудрістю. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

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