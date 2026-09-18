Министерство юстиции опубликовало список самых популярных женских имен, которыми украинцы называли детей в первом полугодии 2026 года. Подробнее об этом – в нашем материале.

София

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.

Злата

Это имя имеет славянские корни и означает "золотая". Его обладательницы – добрые и щедрые, они дарят свою любовь всем вокруг. Златы способны залечивать раны словом и своим присутствием.

Милана

Имя Милана имеет славянское происхождение и трактуется как "милая", для своей дочери. Обладательницы этого имени обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.

Эмилия

Это имя имеет древнеримское происхождение и означает "соперница". В древности так называли состоятельных людей и аристократов. Это имя символизирует элегантность и дарит своей обладательнице незаурядную привлекательность. Эмилии всегда уверены в себе и готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

Анна

Это имя происходит от древнееврейского варианта – "Ханна", которое означает "милосердная". В современном мире оно ассоциируется с материнством и мудростью. В основном обладательницы этого имени – трудолюбивые, прилежные и настойчивые, благодаря чему они умело справляются с любой работой. Анны отличаются креативностью и оптимизмом, они легко приспосабливаются к переменам.

Как назвать дочь в 2026 году – популярные женские имена в Украине / Фото Magnific

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