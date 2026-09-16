24 Канал собрал подборку красивых женских имен, которые привлекают счастье в жизнь своих обладательниц. Подробнее об этом – в нашем материале.

Агата

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "добрая" или "красивая". Его обладательницы отличаются стойкостью и настойчивостью, поэтому всегда достигают своих целей. Такие женщины обладают развитым чувством справедливости и никогда не отказываются от своих обещаний. Агаты способны сплотить вокруг себя людей благодаря своему оптимизму и позитивному настрою.

Радмила

Это имя имеет глубокие славянские корни и состоит из двух частей: "Рада" и "мил". Именно поэтому оно переводится как "милая радость". Такие женщины очень общительны и гостеприимны, они умеют создавать уют вокруг себя. Люди тянутся к ним благодаря их открытости и доброте. Впрочем, иногда Радмилы могут быть немного импульсивными или чрезмерно доверчивыми.

Монифа

Это красивое имя имеет африканское происхождение и означает "я приношу удачу" или "мне повезло". Монифы – независимые и свободолюбивые женщины, которые оптимистично смотрят на мир и часто становятся вдохновительницами для других. Обладательницы этого имени не боятся перемен и легко адаптируются к новым обстоятельствам. Такие женщины ценят личную свободу и умеют находить выход из сложных ситуаций.

Женские имена, приносящие счастье – как назвать дочь / Фото Magnific

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