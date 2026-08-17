Що відбувалося в ліжку молодят після весілля: старовинні традиції, які вас точно здивують

Після завершення жнив в українському селі наставала пора весіль. Для молодих готували не просто місце для сну, а особливу шлюбну постіль, з якою пов'язували майбутнє подружжя, дітей та добробут родини.

Поки влітку тривали жнива, селяни були зайняті роботою в полі. Наприкінці літа, після закінчення польових робіт дівчата починали ворожити на коханого та готуватися до весіль.

Весільна обрядовість мала багато дій, які сьогодні можуть здатися дуже незвичайними. Особливе місце серед них займала підготовка ліжка для молодих. Його не просто застеляли перед першою шлюбною ніччю. У різних регіонах до ліжка клали певні речі, яким приписували особливе значення.

Що таке обряд комори та що клали молодим у ліжко

В українській традиції місцем першої шлюбної ночі часто була комора. Під час весілля звичайне господарське приміщення ставало місцем, де молоді переходили до нового статусу чоловіка і дружини. Сам обряд першої шлюбної ночі називали "обрядом комори".

Підготовка ліжка була окремою частиною цього обряду. На Лемківщині, наприклад, свашки клали під постіль молодих ярмо, часник, борону, яйце. Ці речі мали забезпечити молодим плідність, нерозлучність і захистити їх від усього злого.



Старовинне українське весілля / фото з відкритих джерел

Постіль могли також обсипати вівсом. Після цього староста благословляв її маленькою сокирою і клав її молодим під подушку. Такою дією бажали молодій сім'ї достатку та щасливого подружнього життя.

Існували й інші звичаї навколо шлюбного ліжка. На Слобожанщині зафіксовано, що молодих вели спати хати сусідів. За постіллю могли стежити дружко та свашка. В окремих місцевостях молоді після першої ночі ще кілька ночей залишалися спати там, де відбулася перша шлюбна ніч.



Весілля українців у давнину / фото з відкритих джерел

Ось так через весільне ліжко молодим бажали дітей, достатку та міцного шлюбу, а саму постіль перетворювали на частину складного весільного обряду. Вам також буде цікаво прочитати про весільні наряди українців, які мали сакральний сенс.