Водночас важливою частиною весілля нерідко було вбрання наречених. Який вигляд мав цей святковий одяг у давнину – розповідає 24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту sydorenko91.

Не пропустіть Дають силу й оберігають: 11 забутих жіночих імен, які приховують особливе значення

Який вигляд мали весільні вбрання предків

Пращури серйозно ставилися до вибору святкового одягу та вкладали в кожну частину образу глибокі сенси. У народі вірили, що саме етнічне вбрання захистить молодят і принесе їм щастя та достаток. Наречена нерідко поставала у вишитій сорочці, орнаменти на якій мали особливе значення. Замість фати дівчина носила вінок із живих квітів, трав і калини – символ молодості та краси. Крім цього, наречена одягала коралі, що приваблювали добробут та здоров'я в родину.

Водночас чоловічий весільний одяг був не менш значущим. Наречений також одягав святкову вишиту сорочку, червоний пояс і короткий жупан або кожух. На голові чоловіка нерідко можна було побачити чорний капелюх із прикрасами з квітів. Такий одяг слугував не лише прикрасою, а й потужним оберегом, який захищав наречених від злих сил, заздрості та невдач.

У різних куточках України весільне вбрання мало різний вигляд. Пропонуємо вам переглянути український святковий одяг наречених у XX столітті:

Весілля на Полтавщині / Скриншот з відео

Весілля на Чернівеччині / Скриншот з відео

Весілля на Чернігівщині / Скриншот з відео

Весілля на Чернівеччині / Скриншот з відео

Весілля на Київщині / Скриншот з відео

Весілля на Черкащині / Скриншот з відео

Весілля на Полтавщині/ Скриншот з відео

Весілля на Черкащині / Скриншот з відео

Весілля на Івано-Франківщині / Скриншот з відео

Весілля на Івано-Франківщині / Скриншот з відео

Весілля на Полтавщині / Скриншот з відео

Весілля на Черкащині / Скриншот з відео

Весілля на Черкащині / Скриншот з відео

Чому нареченому не можна бачити сукню нареченої до весілля

Таке повір'я прийшло в народ ще з часів Стародавньої Русі. Тоді вважалося, що шлюб закоханих протриває недовго, якщо наречений побачить весільну сукню майбутньої дружини. Ба більше, подружжя може почати сваритися ще на святі, привабивши ще більший негатив в сімейне життя.

Крім цього, пара зазнає багато страждань через постійні сварки та непорозуміння, що може призвести до зради одного з партнерів. У сучасному світі деякі жінки вірять у цю прикмету, тому ховають свою сукню від нареченого в найпотаємніші місця.

Однак далеко не всі люди вірять у забобони. Закохані самостійно вирішують, як саме провести цей особливий день. Для подружжя важливо побудувати щасливе сімейне життя, а не відмовлятися від власних бажань через прикмети.