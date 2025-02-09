В то же время важной частью свадьбы нередко был наряд невест и женихов. Как выглядела эта праздничная одежда в древности – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео тикток-аккаунта sydorenko91.

Не пропустите Дают силу и оберегают: 11 забытых женских имен, которые скрывают особое значение

Как выглядели свадебные наряды предков

Предки серьезно относились к выбору праздничной одежды и вкладывали в каждую часть образа глубокие смыслы. В народе верили, что именно этнический наряд защитит молодоженов и принесет им счастье и достаток. Невеста нередко представала в вышитой рубашке, орнаменты на которой имели особое значение. Вместо фаты девушка носила венок из живых цветов, трав и калины – символ молодости и красоты. Кроме этого, невеста надевала бусы, что привлекали благосостояние и здоровье в семью.

В то же время мужская свадебная одежда была не менее значимой. Жених также надевал праздничную вышитую рубашку, красный пояс и короткий жупан или кожух. На голове мужчины нередко можно было увидеть черную шляпу с украшениями из цветов. Такая одежда служила не только украшением, но и мощным оберегом, который защищал от злых сил, зависти и неудач.

В разных уголках Украины свадебный наряд имел разный вид. Предлагаем вам посмотреть украинскую праздничную одежду невест в XX веке:

Свадьба в Полтавской области / Скриншот с видео

Свадьба в Черновицкой области / Скриншот с видео

Свадьба в Черниговской области / Скриншот с видео

Свадьба в Черновицкой области / Скриншот из видео

Свадьба в Киевской области / Скриншот из видео

Свадьба в Черкасской области / Скриншот из видео

Свадьба в Полтавской области / Скриншот из видео

Свадьба в Черкасской области / Скриншот из видео

Свадьба в Ивано-Франковской области / Скриншот из видео

Свадьба в Ивано-Франковской области / Скриншот из видео

Свадьба в Полтавской области / Скриншот из видео

Свадьба в Черкасской области / Скриншот из видео

Свадьба в Черкасской области / Скриншот из видео

Почему жениху нельзя видеть платье невесты до свадьбы

Такое поверье пришло в народ еще со времен Древней Руси. Тогда считалось, что брак влюбленных продлится недолго, если жених увидит свадебное платье будущей жены. Более того, супруги могут начать ссориться еще на празднике, привлекая еще больший негатив в семейную жизнь.

Кроме этого, пара испытывает много страданий из-за постоянных ссор и недоразумений, что может привести к измене одного из партнеров. В современном мире некоторые женщины верят в эту примету, поэтому прячут свое платье от жениха в самые сокровенные места.

Однако далеко не все люди верят в суеверия. Влюбленные самостоятельно решают, как именно провести этот особенный день. Для супругов важно построить счастливую семейную жизнь, а не отказываться от собственных желаний из-за примет.