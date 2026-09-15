Перша дівоча вечорниця: як незвичайно приймали дівчат у молодіжний клуб

Колись перші вечорниці були для дівчини не просто приводом провести вечір із ровесниками. У деяких місцевостях існував особливий звичай вступу до так званого молодіжного гурту.

Після завершення жнив молодіжні вечорниці в українських селах відновлювалися. Час їхнього початку залежав від місцевої традиції: в одних селах перші осінні вечорниці припадали на Другу Пречисту, в інших – на Покрову або Кузьму й Дем'яна.

Для дівчини, яка вперше приходила до гурту, могли влаштовувати своєрідну ініціацію. За етнографічними записами, вона мала зварити кашу, принести її в горщику, загорнутому в хустину, і поставити на стіл. Після цього сходилися хлопці й починався справжній торг за кашу.

Хлопці називали суму, яку готові були заплатити. Той, хто давав найбільше грошей, отримував право розбити горщик із кашею. Гроші віддавали дівчині, а вона частувала кашею всіх присутніх. Після цього її вважали членкинею гурту, і вона отримувала право надалі відвідувати вечорниці.



Як проходили вечорниці у давнину / Magnific

Що означав цей обряд

Етнографи розглядають такі дії як своєрідну ініціацію вступу до молодіжної громади. Вечорниці були важливою частиною життя сільської молоді: тут спілкувалися, працювали, співали, розважалися, а також знайомилися хлопці та дівчата.

Каша в традиційній культурі також була не просто повсякденною їжею. Зернові страви часто використовували в календарних і родинних обрядах, тому вона могла мати й обрядове значення. Також у старовину існував інший обряд, коли дівчина мала готувати курку, яку оцінювали хлопці.