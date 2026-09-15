По окончании жатвы в украинских селах возобновлялись молодежные вечерницы. Время их начала зависело от местных традиций: в одних селах первые осенние вечерницы приходились на Вторую Пречистую, в других – на Покров или Кузьму и Демьяна.

Для девушки, которая впервые приходила в молодежную группу, могли устраивать своеобразное посвящение. Согласно этнографическим записям, она должна была сварить кашу, принести ее в горшке, завернутом в платок, и поставить на стол. После этого собирались парни и начинался настоящий торг за кашу.

Парни называли сумму, которую были готовы заплатить. Тот, кто давал больше всего денег, получал право разбить горшок с кашей. Деньги отдавали девушке, а она угощала кашей всех присутствующих. После этого ее считали членом кружка, и она получала право в дальнейшем посещать вечерницы.



Как проходили вечерницы в старину / Magnific

Что означал этот обряд

Этнографы рассматривают такие действия как своеобразную инициацию вступления в молодежное сообщество. Вечерницы были важной частью жизни сельской молодежи: здесь общались, работали, пели, развлекались, а также знакомились парни и девушки.

Каша в традиционной культуре также была не просто повседневной пищей. Зерновые блюда часто использовались в календарных и семейных обрядах, поэтому она могла иметь и обрядовое значение. Также в старину существовал другой обряд, когда девушка должна была приготовить курицу, которую оценивали юноши.