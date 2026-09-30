Покрова 2026 – натхненні листівки, вірші та привітання у прозі зі світлим святом

1 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці – одне з найбільших християнських свят. Здавна цей день пов’язували із захистом, заступництвом і особливою молитвою за рідних та близьких.

З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Покровою. Обирайте слова, якими хочеться поділитися з найдорожчими цього дня.

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці своїми словами

З Покровою! Нехай Свята Богородиця огортає тебе і твою родину своїм покровом. Бажаю здоров'я, тепла в домі й миру в серці.

Зі святом Покрови тебе! Хай Мати Божа береже тебе від усякого лиха, а наших захисників тримає під своїм омофором. Спокою і світла тобі.

З Покровою Пресвятої Богородиці! Дай Боже, щоб у твоїй оселі завжди були любов і лад, а на душі тихо й спокійно. Бережи себе і рідних.

Світлого свята Покрови! Молюся, щоб Богородиця захистила всіх, кого ми любимо, і принесла в Україну мир. Здоров'я тобі і всім твоїм близьким.

З Покровою! Нехай цей день додасть тобі сили й віри, а Пречиста Діва вкриє тебе своїм світлим покровом. Хай усе добре до тебе повертається.

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у віршах

***

З Покровою щиро вітаю,

Миру й радості бажаю.

Хай Матір Божа береже,

А щастя в дім ваш принесе.

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Хай захистить молитва Матері

Від злигоднів, біди і ворогів,

І принесе на наші рідні землі

Благословення й довгожданий мир!

Зі святом Пресвятої Богородиці картинки



Покров Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал





Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал





Листівки з Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал





З Покровою Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Канал





З Покровою Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Канал



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