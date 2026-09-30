Покрова 2026 – натхненні листівки, вірші та привітання у прозі зі світлим святом
1 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці – одне з найбільших християнських свят. Здавна цей день пов’язували із захистом, заступництвом і особливою молитвою за рідних та близьких.
З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Покровою. Обирайте слова, якими хочеться поділитися з найдорожчими цього дня.
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці своїми словами
- З Покровою! Нехай Свята Богородиця огортає тебе і твою родину своїм покровом. Бажаю здоров'я, тепла в домі й миру в серці.
- Зі святом Покрови тебе! Хай Мати Божа береже тебе від усякого лиха, а наших захисників тримає під своїм омофором. Спокою і світла тобі.
- З Покровою Пресвятої Богородиці! Дай Боже, щоб у твоїй оселі завжди були любов і лад, а на душі тихо й спокійно. Бережи себе і рідних.
- Світлого свята Покрови! Молюся, щоб Богородиця захистила всіх, кого ми любимо, і принесла в Україну мир. Здоров'я тобі і всім твоїм близьким.
- З Покровою! Нехай цей день додасть тобі сили й віри, а Пречиста Діва вкриє тебе своїм світлим покровом. Хай усе добре до тебе повертається.
Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у віршах
***
З Покровою щиро вітаю,
Миру й радості бажаю.
Хай Матір Божа береже,
А щастя в дім ваш принесе.
***
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З Днем Покрови!
***
Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Хай захистить молитва Матері
Від злигоднів, біди і ворогів,
І принесе на наші рідні землі
Благословення й довгожданий мир!
Зі святом Пресвятої Богородиці картинки
Покров Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал
Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал
Листівки з Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал
З Покровою Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Канал
З Покровою Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Канал
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