LifeStyle24 підготував гарні привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім рідним і знайомим та подаруйте їм гарний настрій.

Не пропустіть Зміна дати важливого свята: чому Покров Пресвятої Богородиці святкують 1 жовтня

Покров Пресвятої Богородиці 2025: картинки-привітання

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, 1 жовтня, відзначають День захисників і захисниць України. Наша редакція вже опублікувала привітання у картинках, прозі й віршах з цим святом.

Покров Пресвятої Богородиці 2025: як привітати у прозі й віршах

У день святкування Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці хочу з щирого серця побажати вам, щоб її заступництво захистило від всіх земних напастей. Нехай ваша душа буде зігріта чистим коханням і надією на благословенні прийдешні часи. Хай буде з вами віра в сяйво Божої благодаті і його допомогу. Многая літа!

***

Бажаю сховатися від усіх негараздів під Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю кожен день життя зустрічати з відмінним здоров'ям, хорошим настроєм, міцною вірою і щасливою надією. Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та бажаю любові, миру, гармонії душі, розуміння близьких і веління серця бути славною людиною!

***

Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже

І навалу окупантів з нашої країни жене!

Хай блакитне небо лише миром сяє!

Бог з Україною, тож добро перемагає!

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю жити у світі, де панує любов і править доброта, бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою, бажаю від кожного прожитого дня залишати для душі радість і надію на краще. Нехай Пресвята Діва зберігає тебе і твою сім'ю від усякого лиха, від недоброго ока.

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай мир до тебе буде добрий, нехай кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, нехай кожна справа обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб всі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги та прикрощі.

***

Хай Мати Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Не буде причини сумувати

І легко живеться!

Для написання матеріалу використані джерела: Chas.News та Побажайко.