У цей час уже всі птахи відлітали у вирій, а водночас люди вірили, що земля мала почати вкриватися листям або снігом. У народі казали: "Пресвята Покрово, покрий землю, не дай вороні крякати і ногам по болоту ляпати", пише LifeStyle24 з посиланням на "Етнографія".

Які забуті традиції на свято Покрови Пресвятої Богородиці?

У різних регіонах України існували особливі звичаї на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Наприклад, на Полтавщині люди до сходу сонця купали худобу, щоб вона була чистою й здоровою, та розраховувалися з пастухами. Ті, хто займався будівництвом хати, намагалися встигнути зайти до неї цього дня, щоб завжди перебувати під покровом Божої Матері.

Що цікаво, від Покрови також починалася весільна пора. Дівчата, які прагнули вийти заміж, поспішали вранці до церкви, щоб покрити ікону Богородиці рушником і попросити собі судженого. Вони примовляли: "Святая Покрово, покрий мені голову. Сякий-такий аби був, аби хліба роздобув" чи "Святая Покрово, почорни мої брови, а личко білеє єсть, якби ще й був мені тесть".

Не менш важливим була і родинна молитва до Богородиці. У цей день кожна сім'я зверталася до Діви Марії з проханням про захист і благословення для своєї оселі. У народі вірили, що щира молитва подарує захист від бід і негараздів та подарує мир і спокій на цілий рік.

Крім цього, у селах, де храмове свято припадало саме на Покрову, було заведено готувати обід на "весь світ християнський". Зокрема, варити мед, а після завершення богослужіння пригощати ним всіх, хто приходив на церковне подвір'я.

Покров Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Коли буде свято Покрови Пресвятої Богородиці у 2025 році?