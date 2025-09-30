В это время уже все птицы улетали в теплые края, а в то же время люди верили, что земля должна была начать покрываться листьями или снегом. В народе говорили: "Пресвятая Покрова, покрой землю, не дай вороне крякать и ногам по болоту хлопать", пишет LifeStyle24 со ссылкой на "Этнография".
Какие забытые традиции на праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
В разных регионах Украины существовали особые обычаи на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Например, в Полтавской области люди до восхода солнца купали скот, чтобы он был чистым и здоровым, и рассчитывались с пастухами. Те, кто занимался строительством дома, пытались успеть зайти в него в этот день, чтобы всегда находиться под покровом Божьей Матери.
Что интересно, от Покрова также начиналась свадебная пора. Девушки, которые стремились выйти замуж, спешили утром в церковь, чтобы покрыть икону Богородицы полотенцем и попросить себе суженого. Они приговаривали: "Святая Покрова, Покрой мне голову. Какой-такой чтобы был, чтобы хлеба раздобыл" или "Святая Покрова, почерни мои брови, а личико белое есть, если бы еще и был мне тесть".
Не менее важным была и семейная молитва к Богородице. В этот день каждая семья обращалась к Деве Марии с просьбой о защите и благословении для своего дома. В народе верили, что искренняя молитва подарит защиту от бед и невзгод и подарит мир и спокойствие на целый год.
Кроме этого, в селах, где храмовый праздник приходился именно на Покров, было принято готовить обед на "весь мир христианский". В частности, варить мед, а после завершения богослужения угощать им всех, кто приходил.
Покров Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest
Когда будет праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2025 году?
Ранее, по старому календарю, которого долгое время придерживались украинцы, Покров праздновали 14 октября. Именно эта дата прочно закрепилась в народной традиции и довольно долго ассоциировалась с праздником.
Однако в сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого большинство религиозных праздников сместилось на 13 дней назад.
В 2025 году Покров Пресвятой Богородицы верующие будут отмечать 1 октября.
Впрочем, немало людей до сих пор чтят праздник по старому стилю – 14 октября.