Недаром для украинцев Покрова стала еще и Днем чествования защитников и защитниц Украины. Подробнее об истории и значении важного религиозного праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Смотрите также Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
Покров Пресвятой Богородицы 2025: какая история праздника?
По преданию, в Х веке, во Влахернском храме, во время молитвы верующие стали свидетелями чрезвычайного видения. Дева Мария предстала в сиянии, в окружении ангелов и святых, и распростерла Свой покров над присутствующими. Это стало знаком Ее небесного покровительства и поддержки во время опасности.
Впоследствии культ Покрова распространился среди славянских народов. В Украине он приобрел особое значение, ведь казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей, строили храмы в Ее честь и отправлялись в походы с иконами Девы Марии. Так, христианский символ материнской опеки органично соединился с украинским идеалом свободы и мужества.
Что означает праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
Праздник Покрова напоминает верующим об опеке Богородицы над человечеством. Центральным символом дня является омофор – покрывало, которое Дева Мария простирает над христианами как знак Своей материнской защиты.
К тому же для христиан этот праздник является свидетельством заступничества Марии перед Богом, а для украинского народа – символом надежного приюта и духовной опоры. Недаром именно к Покрову традиционно обращались с молитвами о здоровье, благосостоянии, защите от врагов и мире в стране.
Покров Пресвятой Богородицы 2025 / Фото Pinterest
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году?
- В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.
- Ранее, по юлианскому календарю, Покров Пресвятой Богородицы праздновали 14 октября. И в течение длительного времени именно эта дата ассоциировалась с праздником.
- Однако в Украине уже в третий раз будут отмечать Покров именно 1 октября. Хотя многие продолжают чтить этот день по старому стилю – 14 октября.