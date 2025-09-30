Недаремно для українців Покрова стала ще й Днем вшанування захисників і захисниць України. Детальніше про історію та значення важливого релігійного свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Покров Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?

За переказами, у Х столітті, у Влахернському храмі, під час молитви віряни стали свідками надзвичайного видіння. Діва Марія постала у сяйві, в оточенні ангелів і святих, та розпростерла Свій покров над присутніми. Це стало знаком Її небесного заступництва і підтримки в час небезпеки.

Згодом культ Покрови поширився серед слов'янських народів. В Україні він набув особливого значення, адже козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю покровителькою, будували храми на Її честь і вирушали в походи з іконами Діви Марії. Так, християнський символ материнської опіки органічно поєднався з українським ідеалом свободи та мужності.

Що означає свято Покрови Пресвятої Богородиці?

Свято Покрови нагадує вірянам про опіку Богородиці над людством. Центральним символом дня є омофор – покривало, яке Діва Марія простягає над християнами як знак Свого материнського захисту.

До того ж для християн це свято є свідченням заступництва Марії перед Богом, а для українського народу – символом надійного прихистку та духовної опори. Недаремно саме до Покрови традиційно зверталися з молитвами про здоров'я, добробут, захист від ворогів і мир у країні.

Покров Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Коли буде Покров Пресвятої Богородиці у 2025 році?