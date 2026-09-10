Коли Покрова у 2026 році в Україні: дата свята та що воно означає

Український церковний календар уже кілька років живе за новими датами, тож у 2026-му Покрову Пресвятої Богородиці відзначатимемо 1 жовтня. І цього року свято припадає на четвер.

Як повідомляє 24 Канал, Покрова – одне з важливих християнських свят, присвячене Пресвятій Богородиці. У церковній традиції воно пов'язане з вірою в її заступництво та захист людей. Для українців ця дата має ще й особливе історичне значення, адже Покрову здавна шанували українські козаки.

Чому дата Покрови змінилася



Покрова Пресвятої Богородиці 2026 / Фото Pinterest



Раніше свято відзначали 14 жовтня за юліанським календарем. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий стиль дата змістилася на 1 жовтня. Саме цю дату вказують церковні календарі на 2026 рік. Тож у 2026 році Покрова буде 1 жовтня, у четвер.

Покрова і День захисників та захисниць України

А ще це свято тісно пов'язане з українською військовою традицією та козацтвом. Саме тому День захисників і захисниць України також відзначають 1 жовтня. ПЦУ, зокрема, прямо називає цей день одночасно святом Покрови та Днем захисників і захисниць України.

Що роблять на Покрову

У цей день віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися та попросити у Богородиці захисту для себе, рідних і близьких.

Водночас Покрова має чимало народних традицій. У минулому цей день був важливим для молоді та особливо для дівчат, адже з Покровою пов'язували початок весільного сезону. Звідси й численні народні прикмети про заміжжя, сватання та майбутню сім'ю.

А які традиції та звичаї були пов’язані з Покровою в Україні та чому це свято здавна мало особливе значення для наших предків? Розповідаємо, як українці відзначали цей день і які обряди з ним пов’язували.