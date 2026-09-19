З Днем ангела Ігоря 2026 – гарні листівки, вірші та щирі привітання своїми словами

19 вересня свої іменини відзначають чоловіки на ім’я Ігор. Це ім’я має скандинавське походження і пов’язане з давньою формою Ingvarr, яку зазвичай трактують як "воїн". Тобто характер у імені закладений ще з часів, коли ніхто не знав ані про месенджери, ані про святкові листівки.

З нагоди Дня ангела 24 Канал підготував добірку привітань для Ігорів – теплі слова у прозі, красиві вірші та листівки, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам.

Привітання з Днем ангела Ігоря своїми словами

З днем ангела, Ігоре! Хай ангел-хранитель завжди буде поруч і додає впевненості там, де вона потрібна. Гарного настрою і побільше приводів для радості!

Вітаю з іменинами! Хай усе задумане вдається легко, а поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися. Миру тобі, сил і хорошого настрою на кожен день!З днем ангела! Нехай доля дарує тобі стільки ж успіху, скільки в тебе завзяття. Дякую, що ти є, - і хай про це нагадують не тільки сьогодні.

Вітаю тебе, Ігоре, зі святом! Хай кожен день приносить трохи більше приводів усміхнутись і трохи менше - для хвилювань. Тепла тобі й хорошої компанії поруч!

З іменинами! Хай ангел-хранитель бере вихідний тільки тоді, коли ти сам упевнений, що впораєшся без нього. Щастя тобі - справжнього, простого і теплого!

Привітання з Днем ангела Ігоря у віршах

***

Від щирого серця - і щастя земного,

І сонячних днів, і веселих пісень,

Міцного здоров'я і неба ясного,

Для Ігора все це в ангела день!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Ігоре,

Прийми щирі привітання!

***

Від щирого серця — і щастя земного,

І сонячних днів, і веселих пісень,

Міцного здоров'я і неба ясного,

Для Ігоря все це в ангела день!

З Днем ангела Ігоря картинки українською



Привітання з Днем ангела Ігоря / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу





Картинки з днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу



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