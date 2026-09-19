З Днем ангела Ігоря 2026 – гарні листівки, вірші та щирі привітання своїми словами
19 вересня свої іменини відзначають чоловіки на ім’я Ігор. Це ім’я має скандинавське походження і пов’язане з давньою формою Ingvarr, яку зазвичай трактують як "воїн". Тобто характер у імені закладений ще з часів, коли ніхто не знав ані про месенджери, ані про святкові листівки.
З нагоди Дня ангела 24 Канал підготував добірку привітань для Ігорів – теплі слова у прозі, красиві вірші та листівки, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам.
Привітання з Днем ангела Ігоря своїми словами
- З днем ангела, Ігоре! Хай ангел-хранитель завжди буде поруч і додає впевненості там, де вона потрібна. Гарного настрою і побільше приводів для радості!
- Вітаю з іменинами! Хай усе задумане вдається легко, а поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися. Миру тобі, сил і хорошого настрою на кожен день!З днем ангела! Нехай доля дарує тобі стільки ж успіху, скільки в тебе завзяття. Дякую, що ти є, - і хай про це нагадують не тільки сьогодні.
- Вітаю тебе, Ігоре, зі святом! Хай кожен день приносить трохи більше приводів усміхнутись і трохи менше - для хвилювань. Тепла тобі й хорошої компанії поруч!
- З іменинами! Хай ангел-хранитель бере вихідний тільки тоді, коли ти сам упевнений, що впораєшся без нього. Щастя тобі - справжнього, простого і теплого!
Привітання з Днем ангела Ігоря у віршах
***
Від щирого серця - і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров'я і неба ясного,
Для Ігора все це в ангела день!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Ігоре,
Прийми щирі привітання!
***
Від щирого серця — і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров'я і неба ясного,
Для Ігоря все це в ангела день!
З Днем ангела Ігоря картинки українською
Привітання з Днем ангела Ігоря / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу
Картинки з днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу
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