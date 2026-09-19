З нагоди Дня ангела 24 Канал підготував добірку привітань для Ігорів – теплі слова у прозі, красиві вірші та листівки, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам.

Привітання з Днем ангела Ігоря своїми словами

  • З днем ангела, Ігоре! Хай ангел-хранитель завжди буде поруч і додає впевненості там, де вона потрібна. Гарного настрою і побільше приводів для радості!
  • Вітаю з іменинами! Хай усе задумане вдається легко, а поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися. Миру тобі, сил і хорошого настрою на кожен день!З днем ангела! Нехай доля дарує тобі стільки ж успіху, скільки в тебе завзяття. Дякую, що ти є, - і хай про це нагадують не тільки сьогодні.
  • Вітаю тебе, Ігоре, зі святом! Хай кожен день приносить трохи більше приводів усміхнутись і трохи менше - для хвилювань. Тепла тобі й хорошої компанії поруч!
  • З іменинами! Хай ангел-хранитель бере вихідний тільки тоді, коли ти сам упевнений, що впораєшся без нього. Щастя тобі - справжнього, простого і теплого!

Привітання з Днем ангела Ігоря у віршах

***

Від щирого серця - і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров'я і неба ясного,
Для Ігора все це в ангела день!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Ігоре,
Прийми щирі привітання!

***

Від щирого серця — і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров'я і неба ясного,
Для Ігоря все це в ангела день!

З Днем ангела Ігоря картинки українською


Привітання з Днем ангела Ігоря / Колаж 24 Каналу


З Днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу


Картинки з днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу

З Днем ангела Ігоря картинки українською / Колаж 24 Каналу

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